«Как тебе такое, Джейсон Стэтхэм?»: в Новороссийске стритрейсер открыл бутылку бампером, дрифтуя на машине

Миллионы людей захотели повторить трюк американского актера Джейсона Стэтхэма, который открывает ударом с ноги бутылку. Челлендж в соцсетях собирает тысячи видео, где пользователи в такой же манере пробуют открыть сосуд и прикладывают к этому хэштег #bottlecapchallenge. Но житель Новороссийска Альберт Севиян пошел дальше остальных, он открыл бутылку своей машиной, дрифтуя на площади.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="638" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/719065" frameborder="0"></iframe> Житель Новороссийска открыл бутылку бампером, дрифтуя на машине.Источник Альберт Севиян

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/719066" frameborder="0"></iframe> Подготовка к трюку в Новоросийске.Источник: Альберт Севиян

Гонщик - местная знаменитость, который регулярно дрифтует в городе и выступает на чемпионатах края и России по дрифту. Даже 5 место занимал в 2015 и 2017 годах. Парень гоняет на своем авто, занимается ремонтом машин и однажды поучаствовал в программе «Вечерний Ургант» в рубрике с «Острый репортаж» с Аллой Михеевой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/719068" frameborder="0"></iframe> Гонщик участвовал в съемках передачи "Вечерний Ургант".ИСточник: Вечерний Ургант

- Мне мой друг предложил сделать такой трюк, - рассказывает Альберт Севиян. – Говорит, ты ведь умеешь дрифтовать, вот в соцсетях челлендж идет, там бутылки все ногами открывают. Давай сделаем тоже самое, но бампером? Я согласился. Мы поехали на парковку возле ГМУ Ушакова, прикрепили скотчем к двухметровому железному пруту пластиковую бутылку. Положили прут на железобетонный блок и накинули на него металлическую цепь. Я попробовал первый раз открыть бутылку, но не получилось. В этот же момент у меня закончился бензин. Привезли топливо на такси, залили и начал пробовать снова.

В итоге трюк удалось выполнить с 4 попытки. Каждый раз машина проходила все ближе к бутылке. На 3 попытке бампер задел крышку, но она не открутилась.

- После этого я ее слегка открутил, и трюк получился, я сам не знаю, как мне это удалось, - продолжает Альберт Севиян. – Всю жизнь я за рулем. В детстве катался на картинге, отец показывал, как собирать-разбирать двигатель. Дрифтовать учился сам, занимаюсь этим больше 7 лет. Я выложил ролик в свой инстаграм, там 160 тысяч просмотров. На меня подписалось 5 тысяч человек за один день, все пишут, говорят, красава. Мне приятно!

Альберт ремонтирует машины у себя в гараже, его называют местным «Тачка на прокачку». Сейчас гонщик ищет спонсоров на участие в соревнованиях по дрифту.