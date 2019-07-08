Не нужен нам берег грузинский: Кубань готова заменить россиянам отдых в Тбилиси и Батуми

Лето в разгаре: все едут отдохнуть к морю, погреть косточки, обрести бронзовый загар и насладиться другими прелестями курортных городков. Правда, у тех, кто планировал отпуск в Тбилиси или Батуми, отдых сорвался. С 8 июля официально прекращено авиасообщение между Россией и Грузией. Кроме того, вступило в силу решение Министерства транспорта РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию России.

– Но это не повод для туристов отказываться от запланированного отпуска. Курорты Краснодарского края смогут принять всех, у кого сорвался отдых в Грузии, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Наш край готов предложить не только отдых на побережье, но и в горах, развлекательную и культурную программы. Более того, Кубань славится культурно-познавательным и олимпийским туризмом.

На курортах Краснодарского края, по словам Вениамина Кондратьева, каждого туриста из любой точки планеты принимают с особым радушием. Качество вина и минеральной воды на Кубани ничуть не хуже, чем на грузинском берегу.

- Наше вино получило признание на престижных винодельческих дегустационных конкурсах мира, - добавил глава края. - Кроме того, мы развиваем различные винные туры, которые дают возможность туристам убедиться в качестве кубанского вина.

Ну, а кто ехал в Грузию пить «Боржоми», смогут оценить минеральную воду Горячего Ключа. Это один из старейших бальнеологических курортов на юге страны: минеральными водами и грязями здесь лечат десятки болезней.