Трилогия счастья: в Краснодаре сдали уникальный ЖК

Веселым семейным праздником отметили горожане получение ключей от квартир в жилом комплексе «Трилогия».

В честь этого радостного события строительная компания ССК устроила для новоселов настоящее торжество.

С самого утра во дворе жилого комплекса «Трилогия», расположенного по адресу ул. Невкипелого, д. 24/2, царила праздничная суматоха. Для самых маленьких гостей работали аниматоры и ростовые куклы. Юным модникам наносили креативный и яркий аквагрим, сказочные герои устраивали веселые состязания и конкурсы.

Фото строительной компании ССК.

Участница мероприятия Александра Стихина имеет успешный педагогический опыт работы с малышами. Как профессионал, она отметила отличную организацию праздника.

- Праздник получился очень интересным. Приятно, что организаторы уделили так много внимания именно детскому досугу. За два часа ребятам просто некогда было скучать, так много активностей было подготовлено.

В этот день во дворе ЖК собрались не только новоселы – разделить их радость пришли родные и друзья.

- Мы с сыном приехали к брату на новоселье. Но я и подумать не могла, что попаду на такой праздник. Мой Темка просто в восторге, уже облазил все площадки и похоже нашел новых друзей. Я даже жалею, что не являюсь жительницей «Трилогии»! - делится впечатлениями Екатерина.

И девушку можно понять. Для всех новоселов организаторы устроили замечательный конкурс с очень нужными призами. Принять участие в нем мог каждый житель комплекса. Для этого лишь нужно было написать номер своей квартиры и опустить его в барабан. А дальше уже судьба в лице случайного ребенка из числа гостей выбирала победителей. Малыш вытаскивал из барабана билет с номером квартиры. А ведущий с юмором оглашал результаты жеребьевки. Самые удачливые получали необходимые в хозяйстве вещи: утюги, чайники, пылесосы и многое другое. Счастливой обладательницей суперприза стала Наталья, выигравшая кондиционер. Девушка с подругой не смогли унести свой объемный выигрыш, пришлось по-соседски просить помощи у мужчин.

- Никогда ничего не выигрывала и вдруг такое везение! - не скрывает восторга Наталья.- Я очень рада, что мы купили квартиру в этом ЖК. Пока мне все нравится – замечательный двор с детскими площадками, уютная территория, красивые подъезды. Правда, сейчас нам предстоит сделать ремонт, но это приятные хлопоты, хотя и трудные. И еще мне очень нравится расположение ЖК – и в городе, и суеты нет.

И это действительно так. «Трилогия» находится в новой развивающейся части Гидростроя, недалеко от реки Кубань. Автобусы, троллейбусы и маршрутные такси, проходящие через ГМР, обеспечивают отличное транспортное сообщение с любым районом города. Родители-новоселы уже оценили близость ЖК к частным детским садикам («Бэби-школа»), развивающим центрам («Умничка», «Радуга», «Тигренок», «Детвора») и языковым школам («Эй Би Си Орион», «Международный лингвистический центр»). Кроме того, новоиспеченным жильцам не придется ломать голову, где провести выходные, ведь менее, чем за полчаса, они смогут добраться до парка Солнечный остров, давно полюбившийся жителям города.

Фото строительной компании ССК.

Тем временем организаторы праздника устроили концерт для новоселов. Популярные отечественные и зарубежные хиты исполняла краснодарская кавер-группа. Пока дети веселились под присмотром аниматоров, папы и мамы могли побеседовать за праздничным столом. Строительная компания ССК для всех гостей устроила праздничный банкет с шампанским и угощением. Кульминацией праздника стала пенная дискотека со сверкающими мыльными пузырями, вызвавшая радостный визг детворы.

Фото строительной компании ССК.

- Говорят, как начнешь дело, так оно и пойдет. Раз уж наша жизнь в новом доме начинается с такого праздника, счастье гарантировано! Я решил предложить другим жильцам собираться иногда и устраивать такие соседские посиделки с детьми. Взрослые могут за шашлычками пообщаться, а детвора рядом на площадках играть. Мне кажется, народ здесь дружный собрался, - рассказал о своих планах Николай.

И для этого у соседей есть все условия. Строительная компания ССК предусмотрела зоны отдыха для взрослых с местами для барбекю, хорошо оснащенные детские площадки и, конечно, надёжную охрану. Все объекты ЖК «Трилогии» имеют видеонаблюдение, и родителям не придется опасаться за безопасность своих малышей. Для удобства жильцов застройщик предусмотрел даже WI-FI во дворе.

- При планировании комплекса «Трилогия» мы уделили внимание всем аспектам в организации удобной и комфортной жизни в доме. Предусмотрели зоны отдыха, современную детскую площадку, озеленение комплекса и технологичные решения для жителей. Wi-Fi-соединение во дворе, видеонаблюдение, закрытую территорию. Также, в рамках благоустройства комплексов ССК и для обеспечения инфраструктуры района Гидростроителей, были построены новые дороги, - прокомментировал учредитель компании «СпецСтройКубань» Карен Виленович Казарян.

Праздник закончился и впереди у жильцов только радостные будни. Ведь нет ничего приятнее, чем писать собственную историю в новом доме, где есть все для счастливой и комфортной жизни.