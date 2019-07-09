В Сочи пройти на пляж санатория минобороны «Сочинский» теперь можно по пропуску

Жители Сочи стали жаловаться в соцсетях, что теперь пройти на пляж санатория можно только по паспорту, хотя всю жизнь до этого никаких пропусков не нужно было. Перед входом на территорию оздоровительного учреждения висит объявление. Там сказано, что ввели пропускной режим, чтобы исполнить требования антитеррористической защищенности объектов.

- А я думал, что вход на все пляжи Сочи свободный, - жалуется один из сочинцев. - 7 июля столкнулся с проблемой. Санаторий Ворошилова не пропускает на пляж даже при предъявлении паспорта, ссылаясь на антитеррористический закон.

На пункте пропуска санатория нам сообщили, что пропуск можно получить в Бюро пропусков по адресу: ул. Курортный проспект, 94. Для этого нужно прийти с ксерокопией паспорта с пропиской и написать заявление на пропуск.

ФОТО: Диалог Сочи

Документ выдадут там же через 3 дня. Пропуск действует до конца месяца, в котором был оформлен. Например, выдали документ 15 августа – пропуск действителен до 31 августа и т.п.

По данным администрации Сочи, если пляж муниципальный, то он должен быть свободен для отдыха. Исключения составляет берег санаториев ФСБ, ФСО, МВД и Минобороны. В этих местах действует пропускной режим. Чтобы на них попасть, нужен пропуск.