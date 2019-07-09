«Может, гамбузия и краснодарцев спасет?»: жители города предлагают бороться с комарами как в Сочи

Гамбузию в Сочи называют «золотой рыбкой». Уважаема она настолько, что на курорте ей даже памятник установили. А все потому, что в первой половине XX века она избавила Черноморское побережье от косящей всех подряд малярии.

Тогда в городе были сплошь болота. Из-за частых проливных ливней опасные насекомые плодились и буквально угрожали жизни местных жителей. Но в 1925-м на курорт привезли гамбузию, которая слопала все личинки комаров. С тех пор на юге не зарегистрировали ни одного случая заболевания желтой лихорадкой.

Спустя десятки лет в Сочи снова начали разводить эту крошечную , но очень полезную рыбку. В основном, конечно, из-за ее кулинарных пристрастий - гамбузия без ума от личинок комаров.

- Каждый год с конца мая - начала июня, когда она отходит ото сна и размножится, мы начинаем ее бесплатно раздавать жителям, рассказываем, как правильно ее нужно выпустить в водоем, - сказали в эколого-биологическом центре Сочи.

Стоит сказать, что комары досаждают и краснодарцев. В этом году они особенно агрессивны. Кровопийц невероятно много и это несмотря на то, что все территории, как обычно, обрабатывали. Позже выяснилось, что все это из-за сильной жары и теплой зимы. Так может десант гамбузии высадить и в кубанской столице?

Идея, говорят экологи, здравая. Гамбузия довольно неприхотлива – выживает и в большом водоеме, и в маленьком искусственном пруду. Но обязательное условие - стоячая вода. А значит, скушать комаров в реке Кубань рыбка не сможет. Можно было бы ее выпустить в Карасуны, но есть риск, что обитатели водоема гораздо больших размеров, чем гамбузия, просто ее съедят.

- В Краснодаре можно выпустить гамбузию в водоемы. Климат города позволит. К нам за рыбкой приезжали и из Крыма, и из Москвы, и из Майкопа, - говорят «КП» - Кубань» в эколого-биологическом центре Сочи. – Говорить, что традиционная обработка менее эффективна, чем выпуск гамбузии, - нельзя. В борьбе с комарами важно использовать все вкупе.

В краснодарском центре озеленения и экологии говорят, что планов, массово завозить гамбузию в кубанскую столицу, нет.

- Ранее мы всегда проводили обработку территорий. Этого всегда было достаточно. В этом году из-за погоды произошел всплеск - комаров больше, чем обычно, - объясняет «Комсомолке» начальник отдела экологического мониторинга Полина Тимошенко. – Нет смысла завозить гамбузию. Прежний способ - обработка препаратом «Бактицид» - также действенный.

ВАЖНО!

В эколого-биологическом центре Сочи бесплатно раздают гамбузию жителям, представителям ТОСов и садовых товариществ, образовательных организаций, муниципальных и частных предприятий. Вместе с рыбой также выдается памятка по ее содержанию.

Раздача осуществляется по адресу: Сочи, ул. Альпийская, 5. Уточнить информацию можно по телефону: 8 (862) 262-22-17.

ТТХ РЫБКИ

Длина рыбки около 3-6 сантиметров. Ее родина - Северная и Центральная Америка. Там гамбузия заселяет пресные и солоноватые водоемы. Питаются личинками комаров разносчиков различных инфекций. Ближайшая родственница - хорошо известная аквариумная рыбка гуппи.