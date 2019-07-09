В Анапе попугаи подсели на фаст-фуд

В городе-курорте и на Кубани в целом продолжают бороться с уличными фотографами. Недавно в Анапе у одного из них конфисковали на время следствия африканского львёнка и двух попугаев. Мол, братья меньшие страдают от рук человека ради фото с прохожим. Теперь нерадивому предпринимателю может грозить наказание по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="384" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/719261" frameborder="0"></iframe> Попугаи в Анапе подсели на фаст-фуд.Источник: паблик "Будь в курсе"

Тем временем в одном из парков курорта два зеленокрылых ары кушают перед туристами картофель фри. Кто-то выложил ролик с трапезой в паблик «Анапа в курсе». На видео двое пернатых жадно и с наслаждением кушают фаст-фуд, видимо, они уже успели подсушиться к лету и им ничего не страшно.

- Пока мэр обещает разогнать фотографов с животными, попугаи в парке 30-летия Победы запаслись картошкой фри и ждут спасителя, - прокомментировал пост один из пользователей соцсетей.

Оказывается, такой корм может погубить животных. Соленая пища опасна для пернатых.

- В картофеле фри много соли, - рассказали нам в Союзе охраны птиц России. – Такая пища нарушает обмен веществ попугаев, они могут погибнуть. Вообще, птицам вредно давать любое соленое лакомство. Если владельцу попугаем не наплевать на своих питомцев, лучше прекратить им давать фаст-фуд. Можно спокойно подавать заявление в полицию за «Жестокое обращение с животными».