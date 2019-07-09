Глава Адыгеи принял участие в совещании с вице-премьером РФ Антоном Силуановым

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в работе совещания в Ситуационном центре Правительства Российской Федерации в г. Москва.

Были рассмотрены вопросы освоения регионами федеральных субсидий на реализацию нацпроектов, а также выполнения национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости населения», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

С докладами выступили представители курирующих ведомств, в свою очередь главы регионов проинформировали о ситуации на местах, внесли предложения по повышению эффективности взаимодействия.

Подводя итоги обсуждения, Антон Силуанов дал ряд поручений. Речь шла о совершенствовании работы системы «Электронный бюджет», информировании бизнеса о возможностях нацпроектов. Отмечено, что одной из действенных мер для развития предпринимательской инициативы является создание промышленных парков.

Напомним, в Адыгее разработано 49 региональных проектов, направленных на выполнение целей и задач национальных проектов. В 2019 году суммарный объём финансирования по ним составляет почти 3,5 млрд. рублей, в том числе свыше 3 млрд. рублей – за счет средств федерального бюджета.

На финансирование региональных проектов в сфере поддержки МСП запланировано около 140 млн. рублей. Кроме того, в настоящее время объем кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с применением гарантийной поддержки с начала года составил почти 200 млн. рублей. Также идёт работа над созданием индустриального парка «Яблоновский», который предполагает размещение промышленных объектов на участке 471 га.

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» создаётся центр «Мой бизнес» – на единой площадке будут работать организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП, – микрофинансовые, гарантийные организации, бизнес-инкубатор и Фонд развития промышленности. Также идёт формирование регионального Центра поддержки экспорта.