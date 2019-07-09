«Мы боимся выпускать детей на улицу»: Жители станицы Кирпильской устроили народный сход против рабства

Накануне днем в станице Кирпильской Усть-Лабинского района было особенно жарко. На центральной площади у здания администрации местные жители устроили народный сход. Причиной его стал инцидент, произошедший с краснодарцем, приехавшим на заработки.

- К продавщице продуктового магазина забежал парень, 22 года, Игорь. Сказал, чтоб был 3 дня в рабстве у местных жителей по улице Крупская, там хата, в пол вбиты колья, на цепях содержатся люди разных возрастов. Его похитили в Краснодаре, привезли сюда. Работал на моркови. Обращаться за помощью боялся, потому что угрожали. Удалось сбежать под предлогом «помыться на речке». Продавец магазина прятала его в подсобке. В это время приезжали машины полные людей. Искали. В магазине парню предлагали спрятаться в доме, он отказался, остерегаясь мести, - появилось анонимное сообщение в Сети.

Парню, как говорят местные жители, дали денег на автобус до Краснодара. С тех пор его никто не видел. Однако люди вышли на улицы и требовали объяснений.

- Боимся детей своих выпускать на улицу, особенно девочек. Затащат в машину и увезут, - негодовали люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/719272" frameborder="0"></iframe> Народный сход в станице Кирпильской Видео: vk.com/ourustlabinsk.

После стихийного митинга ситуацию взяла на контроль администрация Усть-Лабинского района.

- История о том, что в станице Кирпильской фермер насильно удерживает работников, не подтвердилась. Полиция проверит все сообщения о нарушении закона, - сообщили в администрации муниципалитета. - У кирпильского фермера действительно работал молодой человек из Краснодара. Парень, как выяснилось при проверке, прибыл в Усть-Лабинский район, чтобы заработать денег на свидание с девушкой. Но поработав полдня, решил уйти. По пути, по словам начальника отдела МВД России по Усть-Лабинскому району Вячеслава Артюкова, он встретил местных подростков и рассказал им о том, что кирпильский фермер держит людей в рабстве, придумав леденящие душу подробности.

На этом расследование не закончилось.

- Правоохранительные органы фермера, опросили 20 наемных работников, трудящихся у него, которых осмотрели медики – факты не подтвердились, - пояснил начальник отдела МВД России по Усть-Лабинскому району Вячеслав Артюков.

В районе развернули оперативную рабочую группу. Как сказали в администрации муниципалитета, все вопросы, поднятые жителями Кирпильской, взяты на контроль и будут рассмотрены. Информация об их решении будет донесена до населения и находится на контроле у администрации края.

А позже стало известно, что в Усть-Лабинский район выехала административная рабочая группа. - Мы беседуем с жителями Кирпильской, которые предоставляют информацию специалистам о местах проживания незаконных мигрантов. Полученные данные проверяются сразу - на предмет выявления фактов нарушений действующего законодательств, - сказали в администрации Усть-Лабинского района.

В зале ДК организовали собрание, на котором представители рабочей группы отвечали на вопросы станичников.

- Одним из участников собрания оказался именно тот фермер, у которого полдня трудился на сборе моркови молодой человек по имени Игорь, - объяснили власти района. - По словам фермера, парень оказался не готов к тяжелой полевой работе, сам отказался от нее и ушел. Поступила также информация о том, что Игорь находится в Краснодаре, но на связь пока не выходит, чтобы проверить эту информацию.

Не удалось выйти на связь с парнем и «КП»-Кубань».

- Сейчас в социальных сетях неизвестные пользователи пытаются раскачать данную тему и вывести из равновесия жителей Кирпильской. Кто этим занимается и с какой целью – выясняют оперативники, - добавили в администрации района.