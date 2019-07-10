17 стран трех континентов: Куда можно улететь из аэропортов Краснодарского края без пересадки

Где проводят отпуск жители курортного Краснодарского края? Оказывается, многие предпочитают далеко не ездить и отдыхать на родном побережье.

- Самый популярный вид туризма в Краснодаре — внутренний: в июне 2019 года на долю российских городов и курортов приходилось 73% всех запросов краснодарцев про путешествия. Это больше, чем в любом другом большом городе. Самые популярные направления — Сочи, Анапа и Геленджик, - рассказали «КП-Кубань» аналитики Яндекса.

Тем не менее, большая часть кубанцев отдыхает за границей. В пятерке самых популярных стран – Турция, Абхазия, Греция, Италия и Испания. Конечно, туристы обычно предпочитают туры, но есть возможность организовать самостоятельное путешествие за границу. Благо из аэропортов Краснодара, Сочи и Анапы есть прямые международные рейсы. «КП-Кубань» расскажет в какие страны можно попасть без пересадок.

ИЗ КРАСНОДАРА

Самая широкая международная сеть рейсов у аэропорта Краснодара. Чаще всего рейсы отправляются в Турцию, но есть и более экзотичные варианты.

В величественный Стамбул из Краснодара вылетают семь рейсов в неделю. Их выполняют авиакомпании Pegasus и Turkish Airlines. Стоимость билета в один конец – от 3980 рублей.

Пять авиаперевозчиков доставляют пассажиров из краевого центра в курортную столицу Турции – Анталью. Среди них есть, как и чартерные рейсы для туристов по путевкам, так и регулярные. Стоимость билета – от 4100 рублей в одну сторону.

Еще одно туристическое направление – Даламан. Большинство пассажиров этого рейса отдыхают в Мармарисе и других Средиземноморских городках. Билет стоит от 6733 рублей в один конец. Но дешевле летать на курорты, покупая путевки, включающие и перелет и проживание.

Раз в неделю по субботам из Краснодара отправляется рейс компании Ellinair в столицу Греции Афины (от 12 590 рублей), еще один рейс летом связывает краевой центр с островом Родос. Дважды в неделю туристов также доставляют на еще один средиземноморский остров Кипр в Ларнаку (от 14 750 рублей).

Единственная страна в Африке, с которой напрямую связан Краснодар – Тунис. Всего четыре часа пути отделяют столицу Кубани от города Монастир и курортов этой страны.

Еще один рейс в неделю соединяет напрямую Краснодар и Израиль. Самолеты в Тель-Авив отправляются по средам и воскресеньям (от 11 589 рублей).

По вторникам и субботам авиакомпания FlyDubai выполняет полеты в Дубай (от 9000 рублей). Время в пути из Краснодара до Объединенных Арабских Эмиратов всего около четырех часов.

Как уже было сказано – одна из самых популярных стран для жителей Краснодарского края – Италия. Прямые рейсы в курортный Римини авиакомпания «Уральские авиалинии» совершает по субботам (от 14 722 рубля). Этот же перевозчик осуществляет еженедельные рейсы в столицу Чехии Прагу (от 12 475 рублей).

Новинкой этого сезона стали регулярные рейсы в Сербию. Авиакомпания AirSerbia связала Краснодар и Белград трижды в неделю (от 10 300 рублей).

Помимо этого, из Краснодара легко попасть во многие страны бывшего Советского Союза. Регулярные рейсы отправляются в Минск, Кишинев, Ереван, Ташкент, Душанбе, Бишкек, Нур-Султан и Актау.

ИЗ СОЧИ

Аэропорт Сочи обладает самой широкой внутрироссийской сетью рейсов. Сюда летом прилетают, приезжают на машинах и поездах практически из всех регионов. Но местные отмечают и растущий международный интерес. И у самих сочинцев есть несколько вариантов без пересадок отправиться за границу.

Прямые рейсы над Черным морем связывают Сочи и Стамбул четыре раза в неделю (от 10 100 рублей). Еще трижды в неделю самолеты отправляются из олимпийской столицы в Тель-Авив (от 7200 рублей). По понедельникам и пятницам FlyDubai летает из Сочи в Дубай (от 14 400 рублей). А единственным регулярным направлением в Евросоюз стал рейс компании AirBaltic в Ригу по вторникам и субботам (от 7400 рублей).

Кроме того, важнейшие связи поддерживает Сочи прямыми рейсами с Ереваном, Нур-Султаном, Ташкентом и Минском.

ИЗ АНАПЫ

Аэропорт Анапы в нынешнем сезоне открыл первый рейс в Стамбул. Авиакомпания OnurAir теперь регулярно летает по вторникам и пятницам. Время в пути составит всего два часа. Стоимость билета от 9900 рублей в обе стороны.