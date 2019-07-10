Депутаты Кубани и Адыгеи вошли в топ-100 самых богатых госслужащих

Вошли в топ-100 самых богатых госслужащих 3 депутата ЗСК Кубани: Дмитрий Лоцманов, Сергей Прокопенко и Батырбий Панеш. Госсовет Адыгеи в рейтинге представляют 2 народных избранника: Гисса Басте и Адам Богус. При составлении рейтинга учитывали общий семейный доход, который задекларировали депутаты в 2018 году вместе с заработком жен и детей.

Краснодарский край

42 место занял 44-летний Дмитрий Лоцманов с доходом в 377,4 млн рублей. Окончил Высший экономический колледж Кубанского государственного технологического университета по специальности «Менеджмент».

Депутат избран в ЗСК в 2017 году от Челбасского одномандатного избирательного округа № 13. Член фракции «Единая Россия». В ЗСК работает секретарем комитета по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию

Дмитрий Лоцманов заработал 344,4 млн рублей\ФОТО: Форбс

С 2004 года руководить компанией «Кубаньхлеб». Выручка юрлиц предприятия в 2017-м превысила 500 млн рублей. Владеет долей в ЗАО имени С.М. Кирова (выращивание зерновых), с выручкой в 2018 году — около 447 млн рублей. Женат, воспитывает двоих детей.

47 место осталось за Сергеем Прокопенко с доходом 329,7 млн рублей. Окончил Кубанский государственный технологический университет по специальности «строительство автомобильных дорог и аэродромов», позднее — по специальности «финансы и кредит».

46-летний депутата избран от Екатеринодарского одномандатного избирательного округа № 2. Член фракции «Единая Россия». В ЗСК работает на должности зампредседателя комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынка, внешнеэкономической деятельности.

Сергей Прокопенко заработал 329,7 млн рублей\ФОТО: Форбс

Еще является исполнительным директором «Ромекс-Кубань», которая зинимается строительством дорог. Выручка крупнейшего юрлица «Ромекс-Кубани» в 2017 году превысила 4 млрд рублей.

52 место занял 50-летний Батырбий Панеш с доходом в 280,3 млн рублей. Окончил Адыгейский государственный университет по специальности «юриспруденция» и Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Батырбий Панеш заработал 280,7 млн рублей\ФОТО: Форбс

Депутатом ЗССК избрался от Калининского одномандатного избирательного округа №5. Член фракции ЛДПР, работает в комитете по вопросам строительства и ЖКХ. Еще является первым замдиректора ООО «Профстрой» и совладельцем «Краснодарстрой».

Республика Адыгея

58 место занял 63-летний Гисса Басте с 267 млн рублей. Закончил в 2001 году Майкопский государственный технологический университет по специальности «финансы и кредит». Член фракции «Единая Россия».

Совладелец компаний «Альянстекстиль» и «Овощи Адыгеи».

Гисса Батсе заработал 267 млн рублей\ФОТО: Форбс

88 место занял Адам Богус со 172 млн рублей. 58 летний депутат член фракции КПРФ. Избирался в парламент Адыгеи второго, третьего, четвертого и пятого созывов.

Окончил КубГТУ по специальности «инженер-строитель» и Адыгейский государственный университет по «юриспруденции».

Является гендиректором ООО «Фирма «Экспресс», которая занимается добычей камня, песка и глины. В 2017 году предприятие получило выручку 2,8 млн рублей.

Адам Богус заработал 172 млн рублей\ФОТО: Форбс

Также гендиректор «Экспресс», которая контролировала ООО «Экспресс-Кубань» — крупного производителя соков и напитков, выручка которого в 2017 году превысила 859 млн рублей.

Первое место в рейтинге «Власть и деньги» занял депутат ЗСК Владимирской области Павел Антов с почти с 10 млрд рублей. Вторым стал его коллега из Самарской области – Константин Струков с 4,5 млрд рублей. Замыкает тройку депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев с 2,8 млрд рублей.