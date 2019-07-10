2019-07-10T13:25:22+03:00
Общество

Выпила чай с груди: краснодарский блогер подхватила популярный в Сети челлендж

Флешмоб запустили в Японии, но участвуют в нем по всему миру [фото]
Мирослава ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Екатерина не стесняется своих форм и охотно хвастается сексуальными снимками. Фото: instagram.com/katrinapisarevskayaЕкатерина не стесняется своих форм и охотно хвастается сексуальными снимками. Фото: instagram.com/katrinapisarevskaya
Изменить размер текста:

В социальных сетях появился новый челлендж, в котором поучаствовать могут исключительно мужчины. А все потому, что для выполнения вызова, нужен бюст.

Начался флешмоб с японской модели. Девушка опубликовала видео, на котором она печатает на компьютере и пьет чай, при этом не используя руки. В этом и заключается суть челленджа.

Многие пользователи решили повторить достижение модели и выложили в сеть собственные снимки чаепития с бюста. Девушки выкладывают фото и видео с хештегом #handsfreebubbleteachallenge. Так идея разнеслась по миру. И вот добралась до России.

Фото: instagram.com/katrinapisarevskaya

Фото: instagram.com/katrinapisarevskaya

Известный краснодарский блогер Екатерина Писаревская тоже решила внести свою лепту и сделал снимок без рук. Девушка в купальнике сумела удержать стаканчик с напитком, расположив его между грудью.

- Сможете? Без рук? Новый флешмоб из Японии, - подписала фото девушка.

Фото: instagram.com/katrinapisarevskaya

Фото: instagram.com/katrinapisarevskaya

Стоит сказать, Екатерина абсолютно не стесняется своих форм и охотно хвастается сексуальными снимками в своем Instagram.

Девушка работает страховым агентом. А еще она очень популярна в Instagram. За ее жизнью следят более 107 тысяч человек. Подавляющее большинство ее подписчиков - мужчины. Екатерина публикует информацию для автомобилистов, но чаще делится откровенными фотографиями, которые никого не могут оставить равнодушными.

Напомним, ранее в Интернете распространился еще необычный челлендж. Пользователи соцсетей выкладывают видео с хештегом #bottlecapchallenge, на которых они одним ударом ноги откручивают крышку бутылки. Челлендж стал массовым. Подключаются к нему и обычные спортсмены, среди которых 21-летний краснодарец Артем Гвазава. Парень сумел ногой открутить крышку, а для лучшего эффекта записывают видео с эффектом «слоу-мо». А житель Новороссийска Альберт Севиян пошел дальше остальных, он открыл бутылку своей машиной, дрифтуя на площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В городе надо драться и за детей бояться, поэтому мы уехали
Так объясняют свои решения молодые энтузиасты, построившие поселок Программистов в Вятской лесной глубинке. Об этом «КП» писала полтора года назад. Наши журналисты Николай и Наталья Варсеговы недавно опять побывали в поселке этом
Новости 24
ВТБ запускает новые устройства онлайн-инкассации
«Похищение» молодого человека в Краснодаре оказалось полицейской операцией
«Ростелеком» запустил услугу дистанционного управления сим-картами в устройствах и датчиках М2М
В Краснодаре разработают график обновления автобусов коммерческих перевозчиков
Новую дорогу в Солнечном микрорайоне Краснодара начнут строить в течение двух лет
В Анапе уничтожили авиационную бомбу времен ВОВ
В Новороссийске 59-летний мужчина зарезал сожительницу ножом
В «Атамани» пройдет фестиваль «Гострый шампурэц»
Заместителя главы Новопокровского района осудили за махинации с жильем для детей-сирот
В горах Сочи открыли этно-парк «Шишин двор»
В Туапсе местный житель вырастил 100 кустов конопли
В Тимашевском районе чиновники назначали себе премии
В Краснодаре расчистят 80 километров ливневок
На Кубани начальник полиции присваивал себе премии сотрудников
В Краснодаре 110 автобусных маршрутов пойдут в объезд Яблоновского моста
Температура воды в Черном море 10 июля 2019: в Сочи теплее, чем в Туапсе
В Краснодаре пройдет выставка «Сороковые роковые, военные и фронтовые»
В центре Краснодара неизвестные похитили парня
В Сочи после ремонта открыли улицу Островского
В Сочи на Красной Поляне открылся экомаршрут «Альпийские луга»
Бесплатный Wi-Fi появился в центре Геленджика