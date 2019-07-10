Выпила чай с груди: краснодарский блогер подхватила популярный в Сети челлендж

В социальных сетях появился новый челлендж, в котором поучаствовать могут исключительно мужчины. А все потому, что для выполнения вызова, нужен бюст.

Начался флешмоб с японской модели. Девушка опубликовала видео, на котором она печатает на компьютере и пьет чай, при этом не используя руки. В этом и заключается суть челленджа.

Многие пользователи решили повторить достижение модели и выложили в сеть собственные снимки чаепития с бюста. Девушки выкладывают фото и видео с хештегом #handsfreebubbleteachallenge. Так идея разнеслась по миру. И вот добралась до России.

Фото: instagram.com/katrinapisarevskaya

Известный краснодарский блогер Екатерина Писаревская тоже решила внести свою лепту и сделал снимок без рук. Девушка в купальнике сумела удержать стаканчик с напитком, расположив его между грудью.

- Сможете? Без рук? Новый флешмоб из Японии, - подписала фото девушка.

Фото: instagram.com/katrinapisarevskaya

Стоит сказать, Екатерина абсолютно не стесняется своих форм и охотно хвастается сексуальными снимками в своем Instagram.

Девушка работает страховым агентом. А еще она очень популярна в Instagram. За ее жизнью следят более 107 тысяч человек. Подавляющее большинство ее подписчиков - мужчины. Екатерина публикует информацию для автомобилистов, но чаще делится откровенными фотографиями, которые никого не могут оставить равнодушными.

Напомним, ранее в Интернете распространился еще необычный челлендж. Пользователи соцсетей выкладывают видео с хештегом #bottlecapchallenge, на которых они одним ударом ноги откручивают крышку бутылки. Челлендж стал массовым. Подключаются к нему и обычные спортсмены, среди которых 21-летний краснодарец Артем Гвазава. Парень сумел ногой открутить крышку, а для лучшего эффекта записывают видео с эффектом «слоу-мо». А житель Новороссийска Альберт Севиян пошел дальше остальных, он открыл бутылку своей машиной, дрифтуя на площади.