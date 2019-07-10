Месячная норма за полчаса: Анапу затопил тропический ливень

Рано утром 10 июля на курортную Анапу обрушился настоящий тропический ливень. Стена осадков накрыла город всего на 40 минут, но за это время улицы города и некоторые дворы успели уйти под воду. Дождь шел с 5 до 5:40 утра, а уже в 6:00 выехала водооткачивающая техника. Помпы работают в частных домах, подвалах многоэтажек, размыло подходы к городскому пляжу.

Вода залила дворы Фото: пресс-служба администрации Анапы

- По предварительным данным управления гражданской обороны и защиты населения, за это время выпало от 40 до 50 мм осадков. Уровень воды в анапских плавнях поднялся на 25 см, - рассказывают в пресс-службе администрации Анапы.

Больше всего пострадали улицы Северная и Рождественская. На ликвидацию подтоплений вышли не только коммунальщики, но и городская служба спасения, «Кубань-Спас» и противопожарная служба.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

- Специалисты откачивали воду при помощи мотопомп. Всего было задействовано 12 человек и 5 единиц техники, - добавили в администрации.

С раннего утра специалисты обследуют кварталы и оценивают масштабы подтопления. При этом угроза новых ливней сохраняется.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

- Сильный ливень ожидается на курорте и завтра, после полудня. В анапской бухте возможно образование смерчей. Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, воздержитесь от посещения аттракционов, - обратились в мэрии к жителям и отдыхающим Анапы.

В случае ЧП нужно звонить по номерам ЕДДС: 3-20-94 или 051, а также 112.