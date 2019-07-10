В «БКС Брокер» дали рекомендации о покупке валюты летом

- Не стоит ждать серьезного укрепления российской валюты. Пики, конечно, будут – вплоть до 60 рублей за доллар, но это явление кратковременное. После курс вернется к 64-67 рублям за доллар. Аналогичная история с евро – в период скачков рубль укрепится до 68-69 рублей, а после обязательно будет возврат к 73-75 рублям за евро. Пики можно ждать при стоимости нефти выше$70, - прокомментировал Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей ООО «БКС Брокер».

Для тех, кто планировал купить валюту в ближайшие два месяца и ждал подходящего курса, специалисты ООО «БКС Брокер» не рекомендуют торопиться – никаких скачков в этот период не ожидается. А для тех, кто запланировал заграничный отпуск осенью и зимой, эксперты советуют позаботиться о покупке валюты заранее, потому что до конца года курс будет нестабильным. К слову, чтобы купить валюту без банковской наценки, по биржевому курсу, нужно открыть свой брокерский счет в приложении «Мой брокер». Через приложение можно покупать и продавать иностранную валюту по биржевому курсу, начиная с 1 доллара и 1 евро.

Компания ООО «БКС Брокер» входит в ФГ БКС, которая является крупнейшим брокером РФ, работает на рынке уже 24 года.