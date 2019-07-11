Рой Джонс приедет на День бокса в Геленджик

В Геленджике с размахом собираются отметить Международный день бокса, приглашенной звездой турнира станет Рой Джонс-младший.

20 июля на главной площади курорта пройдет вечер профессионального бокса с участием бойцов из России, Аргентины, Южной Африки, Малави, Швеции, Узбекистана и Казахстана.

Главный бой - реванш Максима Власова и Айзика Чилембы. Всего в карьере 32-летнего Власова было 46 боев - 43 победы, 26 досрочно, три поражения. Его ровесник малавиец Чилемба по прозвищу «Золотой мальчик» известен своей способностью давать трудные бои даже записным фаворитам. В его профессиональной карьере25 побед, 10 досрочно, шесть поражений и две ничьи.

В 2011 году Чилемба на ринге в США одолел Власова единогласным решением судей. Это поражение стало для россиянина первым в карьере.

- 19 июля на Центральной площади города пройдет официальная церемония взвешивания международного турнира и матчевая встреча сборной города Геленджик и сборной Краснодарского края, - сообщают в пресс-службе администрации курорта.

Среди почетных гостей турнира – чемпионы мира Дмитрий Пирог, Григорий Дрозд, Девон Александер и Рой Джонс-младший.

Кстати, это не первый визит Роя Джонса в Краснодарский край. В 2014-м году в краснодарском «Баскет-Холле» американец одержал досрочную победу над египтянином Хани Атийо. А после этого, боксер даже подумывал над тем, чтобы поселиться в Белореченске.

СПРАВКА «КП»

Рой Джонс-младший – 50-летний американский боксер. Серебряный призер Олимпийских игр 1988 года. Стал первым в мире чемпионом мира в четырех весовых категориях. Всего на его счету 66 побед (47 — нокаутом) и 9 поражений. Трижды признавался лучшим боксером мира. С 2015-го года обладает российским паспортом.

Кроме бокса Рой Джонс известен своей музыкальной и актёрской карьерой. В 2001 году он записал свой первый альбом в стиле рэп, а в 2003 снялся в фильме «Матрица: Перезагрузка» в роли капитана Балларда. Также Рой Джонс снялся в фильме «Универсальный солдат 4», который вышел на экраны в 2012 году.