Первым едет «рогатый»: В Краснодаре за выезд на выделенную полосу на Северной начнут штрафовать
Появление новой «выделенки» на улице Северной принимать хотят далеко не все краснодарские автолюбители. Несмотря на то, что дорожники уже нанесли разметку и установили новые знаки, многие водители продолжают ездить по старой схеме. Заезжают на полосу для общественного транспорта, паркуют машины, мешая проехать троллейбусам и автобусам, - словом, для них изменений как не было. А потому и смысла в «зеленом коридоре» сидящие в общественном транспорте пассажиры не видят.
Но в администрации города уверяют - выделенные полосы в ближайшее время «настроят».
- Все участники дорожного движения должны привыкнуть к новым условиям. А уже через пару недель начнется эффективная работа выделенной полосы, - сказал заместитель главы Краснодара Артем Доронин. - Действительно, по работе новой «выделенки» есть замечания. Самая главная проблема - это большое количество запаркованного личного транспорта. Здесь мы, совместно с ГИБДД, будем действовать так: сейчас всех водителей, которые допускают нарушение правил, предупреждаем.
А через две недели все нарушители будут получать штрафы. А еще пройдут рейды по полной эвакуации автомобилей, мешающих движению на полосе.
Автобусам не возбраняется ездить по общей части дороги, а автомобилистов за выезд на выделенку будут карать штрафом.Фото: Александр РАЙКО
- Экономический же эффект от внедрения выделенной полосы можно будет оценить через 1–2 месяца, когда произойдет полная адаптация к новым условиям пассажиров общественного транспорта, - добавляет Артем Доронин. - Как правило, результатом становится увеличение пассажиропотока. То есть больше людей выбирают общественный транспорт.
Напомним, новая «выделенка» по Северной стала шестой по счету в Краснодаре. Такие полосы есть на улицах Октябрьской, Мира, Седина, Ставропольской, Северной.
Когда в городе появятся еще четыре «зеленых коридора»
До 20 июля:
- на проспекте Чекистов (от переезда через трамвайные пути перед улицей Думенко до храма Рождества Христова по кольцу и обратно);
До 30 июля на улице 1-го Мая (от Черкасской до 40-летия Победы);
До 10 августа на улице Тюляева (от Уральской до Сормовской);
До 20 августа на улице Тургенева (от Дальней до Дзержинского).
ВАЖНО!
Автобусам не возбраняется ездить по общей части дороги, а автомобилистов за выезд на выделенную полосу будут карать штрафом в 1500 рублей. Исключение - можно выехать для поворота или (в некоторых случаях) для вынужденной остановки, например, для посадки и высадки пассажиров.
Кстати, промчаться по «выделенке» могут и таксисты, правда, при условии легальной деятельности.
Могут ездить и велосипедисты, в случае, если выделенная полоса - крайняя правая. Зеленый свет горит и для автомобилей оперативных служб, каретам скорой помощи с включенным проблесковым маячком синего цвета.
ИСТОЧНИК KP.RU
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