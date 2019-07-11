На Таманском полуострове ученые нашли второй в мире череп доисторического носорога

Уникальное место под названием «Синяя балка» на берегу Азовского моря давно известно археологам и палеонтологам. Здесь, недалеко от поселка За Родину Темрюкского района, обнаружили скопление костей ископаемых слонов и носорогов еще в 1912-м году. А почти столетие спустя на месторождении нашли следы древнего человека.

Фото: Азовский музей

В текущем сезоне раскопок ученым из Приазовской экспедици Института Истории Материальной Культуры РАН улыбнулась большая удача. Им удалось найти второй в мире череп кавказского эластомерия.

Череп эластомерия

- Нахождение черепов – это большая редкость и удача для ученых. В экспозиции Азовского музея демонстрируется череп этого древнего носорога. Вторая находка не менее сенсационна, чем первая. Первый череп был обнаружен на этом же памятнике при раскопках в 2006 году, изъят год спустя, - рассказывают в Азовском историко-археологическом и палеонтологическом музее-заповеднике.

Скелет кавказского эластомерия в Азовском музее

В этом году череп изъят из раскопа монолитом - кости вместе с вмещающей породой. Теперь ученым предстоит большая работа по очистке, сохранению и реставрации уникальной находки. После завершения работ и подробного описания череп выставят в Азовском музее.

СПРАВКА «КП»

Кавказский эласмотерий - травоядное животное, жившее полтора миллиона лет назад. Его размеры впечатляют - длина 4,5 метра, высота в холке - 2 метра, вес – около четырех тонн. В среднем они доживали до 60-70 лет.

Реконструкция эластомерия

Считается, что обитали, в том числе, на территории нынешнего Приазовья. Питался древний носорог травой, корнями, оттого-то верхняя челюсть похожа на клюв. Ходил, немного переваливаясь, при этом один палец из трех больше остальных, что несколько мешало двигаться. Этот факт, ну и похолодание, способствовали вымиранию животного.