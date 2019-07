Где в Краснодаре найти семейную клинику по доступным ценам?

Сегодня все больше людей отдают предпочтение в выборе клиники платным многофункциональным медицинским учреждениям. Почему? Ответ очевиден. В них хорошая современная аппаратура, которая дает точную диагностику и скорое решение проблем со здоровьем, квалифицированный персонал, высокий уровень сервисного обслуживания - удобно и комфортно находиться. А самое главное - здесь можно сделать все в одном месте. Это существенно экономит наше бесценное время.

Фото: Best clinic

Оформить больничный, пройти диагностику, проконсультироваться со специалистом, который назначит лечение, поставить прививки, сдать анализы, подготовить медицинские карты для поступления в детский сад/школу/ВУЗ (согласно форме Минздрава РФ), оформить санитарно-курортную книжку, справку в бассейн, спортивную секцию, вызвать врача на дом - все это и многое другое сегодня можно сделать в одном месте по доступным ценам для жителей и гостей нашего города в НУЗ КДЦ «Best clinic» по адресу ул. Артюшкова, 3.

Фото: Best clinic

Здесь работают специалисты более 30 видов медицинских направлений: педиатрия, гинекология, аллергология, дерматовенерология, урология, гастроэнтерология, косметология, ортопедия, оториноларингология, маммология, кардиология, психиатрия, эндокринология, функциональная и ультразвуковая диагностика и др. Разработаны специальные комплексные программы, которые позволяют быстро и выгодно пройти необходимых специалистов и сдать лабораторные исследования. Отделение гинекологии помогает в планировании беременности и ведение будущих мам до родов на любом сроке.

Фото: Best clinic

Быстро. Комфортно. Качественно. По доступной цене.

Формат клиники универсален - «Best clinic» это поистине семейная клиника, в которой взрослым и детям оказывается весь спектр медицинских услуг - от диагностики и профилактики заболеваний до лечения и хирургических вмешательств. Здесь индивидуальный подход к каждому пациенту.

Фото: Best clinic

Любая семья может выбрать своего личного семейного доктора, который будет на связи по всем вопросам, связанным со здоровьем. НУЗ КДЦ «Best clinic» оказывает услуги в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской помощи, утвержденными приказами Министерства здравоохранения России.

