«Страховых выплат нет, больничный лист не оплачен»: девушку, которая упала в шахту лифта в Горячем Ключе, отправляют на работу

Три месяца прошло с тех пор, как 20-летняя Даша Максимчук из Горячего Ключа рухнула в шахту лифта. Девушка перенесла несколько операций - у нее были множественные оскольчатые переломы со смещениями позвоночника, таза, локтевого сустава, крестца, сотрясение головного мозга и сильные ушибы. Но вместо того, чтобы проходить курс реабилитации, ее отправляют снова на работу. На ту самую, где она и получила эту страшную травму.

Даша – менеджер популярного в Горячем Ключе ресторана «Сицилия», в тот апрельский день принимала коробки с канцтоварами. Девушка носила их с первого этажа на второй, где и находится ресторан. Когда подошла к грузовому лифту, дверь распахнулась и она шагнула внутрь. Кабина не приехала, она осталась на втором этаже, и Даша полетела вниз, в шахту лифта. Когда она упала, сверху на нее приземлилась еще и коробка с канцтоварами.

- В краевой больнице дочке сделали три операции и через 10 дней отправили лечиться в Горячий Ключ, - рассказывает мама Даши Марина Максимчук. - Два месяца она передвигалась на костылях в жестком корсете, дочке нельзя было сидеть. К сожалению, поликлиника не посчитала нужным отправить Дашу на раннюю медико-социальную экспертизу по утрате трудоспособности и не разработала план реабилитации для страховых выплат.

Но Даша все равно прошла двухнедельный курс реабилитации в санатории Горячего Ключа.

- А после этого ей срочно закрывают больничный лист. У дочки еще не все кости срослись, плохое самочувствие и множественные сопутствующие заболевания, но сроки вышли и в дальнейшем лечении ей отказано, - рассказывает мама девушки. - Как нам сообщили местные врачи, Дашу нельзя было больше держать на больничном, так как иначе придется оформлять группу по инвалидности. А они этого делать не хотели.

Сам работодатель взял позицию невиновности. И хотя случай с дочкой признали производственной травмой, потом выяснилось, что все подписи в инструкциях по технике безопасности были поддельные, а не Дашины. Следственный комитет разбирается по этому поводу. После этого, всем сотрудникам ресторана было запрещено общаться с дочкой. А все документы по несчастному случаю работодателем были предоставлены в фонд социального страхования с большим опозданием. Поэтому страховые выплаты дочка не получает. Так же не оплачен ни один больничный лист, ни одной материальной помощи от работодателя.

Расследование же дела до сих пор идет. Однако сама экспертиза лифта еще не назначена. Хотя уже прошло три месяца после ЧП. А Даше, которая еще с трудом ходит, теперь необходимо выходить на работу.

Начальник Даши Максимчук комментариев не дает, в местной поликлинике, где и состоит девушка на учете, тоже отказываются общаться с прессой.

P.S. Пока мы готовили этот материал, стало известно, что мама девушки обратилась в краевой Минздрав. И после этого Даше продлили больничный.