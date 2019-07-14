«Краснодар» проиграл «Ахмату», единственный гол забил Бериша

«Ахмат» и «Краснодар» огненным матчем в Грозном открыли сезон. Победу со счетом 1:0 одержали хозяева поля. Единственный мяч забил Бернардо Бериша.

Обе команды удачно провели межсезонье и обновили составы. Но хозяева предстали довольно в привычном сочетании игроков, чего не скажешь о «Краснодаре». «Черно-зеленые» перекроили ключевую среднюю линию. В старте вышли новички Камболов, Намли и Вильена, а также Олссон. На острие атаки предстал Ари, а в воротах играл Сафонов.

У «Ахмата» в составе не появился Денис Глушаков, который получил небольшое повреждение. Интересно, что «Краснодар» поменял главного тренера. Вместо Олега Фоменко место на бровке получил Сергей Матвеев, но это временные меры, пока нужную лицензию не получит Мурад Мусаев.

Ахмат - Краснодар. 1:0. Бернард Бериша, Российская Премьер-Лига, 1 тур 14.07.2019.Бериша открывает счет в матче!

Итоговый счет и голы

Ахмат - Краснодар - 1:0 (1:0). Голы: Бериша, 28.

Статистика игроков

Ахмат: Городов, Уциев, Анхель (Шиманьски, 46), Семенов, Нижич, Иванов, Бериша, Швец, Исмаэл Сильва (Роши, 87), Харин, Мбенг (Понсе, 84).

Краснодар: Сафонов, Петров (Рамирес, 56), Мартынович, Спайич, Камболов, Стоцкий, Олссон (Игнатьев, 74), Намли (Сулейманов, 69), Вильена, Ари, Вандерсон.

Судья: Виталий Мешков (Дмитров)

Предупреждения: Нижич, 33, Харин, 35, Исмаэл, 82, Городов, 90+4 - Петров, 9, Камболов, 72, Вильена, 90+1.

Незабитый пенальти – Бериша, 10.

14 июля. Грозный. Стадион «Ахмат-Арена». 27 500 зрителей.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

«Краснодар» в первые минуты старался привычно больше владеть мячом. На седьмой минуте момент получил Юнес Намли, который ворвался в штрафную, но пальнул рядом со штангой. «Ахмат» включил прессинг и на контратаке свой шанс получил Бернард Бериша, на котором сфолил Сергей Петров, а Виталий Мешков без колебаний указал на «точку» уже на девятой минуте.

Косовар сам решил пробить сильно по центру, но свою команду выручил Матвей Сафонов. Грозненцы не сбавили обороты, на трибунах их поддерживали более 27 тысяч болельщиков, а «Краснодар» не мог нащупать свою игру.

На 28-й минуте Бериша все же открыл счет. Ризван Уциев от углового флажка на правом фланге выдал подачу к 11-метровой отметке, откуда ударом "ножницами" Бериша направил снаряд по центру. Мяч отскочил от земли и изменил траекторию. От перчаток Сафонова снаряд медленно закатился в правый угол. В перерыве вратарь признал, что причиной гола стала его ошибка.

Сразу после гола «Ахмат» как минимум дважды мог отличиться. После серии ударов, «Краснодар» смог прижать хозяев поля к своей штрафной и потревожить владения Городова. Вильена попал издали в штангу, а с ударом Стоцкого справился вратарь. Вандерсон и Олссон пытались сыграть тонко, но швед в створ не угодил.

«Ахмат» имел свой шанс в контратаке. Мбенг смог пробросить мяч мимо Сафонова, но в створ тоже не попал. 1:0 к перерыву этого совсем нескучного матча.

ВТОРОЙ ТАЙМ

«Краснодару» очень нужно было забивать. Молниеносную комбинацию у штрафной соперника провели «быки» на самом старте второго тайма. Завершал ее Петров прострелом справа к линии вратарской - Городов лишь ногой сумел прервать опасную передачу. В ответной атаке Мбенг искал счастья в борьбе с защитниками гостей.

Большими силами пошли вперед краснодарцы, демонстрируя яркие комбинации – имели шансы Олссон и Вильена, однако в завершение вмешивалась защита «Ахмата».

Мурад Мусаев уже к 74-й минуте сделал три замены. Вместо Перова вышел Рамирес, Намли сменил Магомед-Шапи Сулейманов, а Олссона – Иван Игнатьев. В череде атак «Краснодара» опасный отрезок удался и у хозяев. Если бы не Сафонов, то у гостей могли быть очень серьезные проблемы. Голкипер блестяще парировал удар головой Мбенга практически с линии вратарской.

Рашид Рахимов с заменами, наоборот, не спешил. Лишь на 84-й минуте он выпустил новичка «Ахмата» Понсе вместо Мбенга.

Тягучая концовка матча была не похожа на финал первого тайма. Запомнился лишь мощный удар Игнатьева в компенсированное время, но Городов выручил хозяев.

«Краснодар» не нашел в себе сил переломить ход игры и довольно неожиданно проиграл в первом туре РПЛ. Итог встречи – 1:0 в пользу «Ахмата».