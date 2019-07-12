2019-07-12T07:34:45+03:00
Происшествия

В Краснодаре в ДТП с участием маршрутки и большегруза пострадали 12 человек

Их доставили в больницы города для обследования и лечения [фото, видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото:@krd_tipich_ruФото:@krd_tipich_ru
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В Краснодаре вечером 11 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки ПАЗ и грузового автомобиля MAN.

Фото:@krd_tipich_ru

Фото:@krd_tipich_ru

- Авария случилась около 19:20 на пересечении улиц Зиповская и Ростовское шоссе. 49-летний водитель, который находился за рулем рейсового автобуса ПАЗ, маршрута «Краснодар-Новотитаровская», въехал в впереди идущий большегруз MAN, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото:@krd_tipich_ru

Фото:@krd_tipich_ru

Как рассказали в министерстве здравоохранения края, медицинская помощь потребовалась 12 взрослым. Их доставили в больницы Краснодара для обследования и лечения. На месте работали 7 бригад скорой медицинской помощи.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Авария в Краснодаре.Видео: социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU

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