В Краснодаре в ДТП с участием маршрутки и большегруза пострадали 12 человек

В Краснодаре вечером 11 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки ПАЗ и грузового автомобиля MAN.

Фото:@krd_tipich_ru

- Авария случилась около 19:20 на пересечении улиц Зиповская и Ростовское шоссе. 49-летний водитель, который находился за рулем рейсового автобуса ПАЗ, маршрута «Краснодар-Новотитаровская», въехал в впереди идущий большегруз MAN, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото:@krd_tipich_ru

Как рассказали в министерстве здравоохранения края, медицинская помощь потребовалась 12 взрослым. Их доставили в больницы Краснодара для обследования и лечения. На месте работали 7 бригад скорой медицинской помощи.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.