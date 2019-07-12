В аэропорту Краснодара арестовали актера Тимура Ефременкова за нецензурную брань

Инцидент произошел ночью, 12 июля, у входа в задние аэровокзала.

- Приблизительно в 01:40 один из пассажиров во время досмотра нецензурно выражался и оскорблял сотрудников службы авиационной безопасности, тем самым нарушая общественный порядок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Международном аэропорту Краснодара.

После чего на место вызвали отряд линейной полиции. В 02:05 пассажира забрали в отделение.

- При этом сотрудники аэропорта вели себя корректно и проводили досмотр в строгом соответствии с законом, - добавляют в Международном аэропорту Краснодара.

Позже выяснилось, что задержали известного актера Тимура Ефременкова. Любителям криминальных телесериалов актер знаком по главной роли в сериале «Меч». О своем задержании он сообщил своему адвокату Алексу Бенхину и даже успел снять видео из полицейской машины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/719789" frameborder="0"></iframe> Тимура Ефременкова везут в отделение полиции Видео: instagram.com/alexschengen.

- Меня куда-то везут. Это кажется смешно, но меня реально куда-то везут. Полицейский УАЗик везет в городе Краснодаре, - записал короткое видео актер.

По словам защитника, в аэропорту у него обнаружили брелок, форма которого не устроила сотрудников авиаузла. Его попросили срочно пройти специальный досмотр, он с этим не согласился.

- Он успел мне позвонить, пока еще у него был телефон. Действительно, Тимура Ефременкова задержали, еще до посадки на рейс. Хотя за актером не числилось никогда административных или уголовных дел. Им не понравился его брелок, - сказал адвокат Алекс Бенхин. - Сейчас он находится в линейном отделе полиции на транспорте Краснодара. Тимура уже лишили сотовой связи.

Фото: instagram.com/alexschengen

Кроме того, по словам правозащитника, Тимур Ефременков прошел процедуру медицинского освидетельствования.

- В крови артиста нашли немного алкоголя, это в нашей стране разрешено. Никому он не хамил и не грубил. Просто неудовлетворенные жизнью женщины его провоцировали, - заявляет адвокат.

По факту произошедшего составили административное дело. Правоохранители, по словам Алекса Бенхина, будут ходатайствовать о штрафе в размере 500 рублей.

- Ни о каком аресте речь не идет, так как у Тимура срываются съемки. Очень надеюсь, что он выйдет на свободу, - добавляет защитник.

Суд по делу Тимура Ефременкова состоится 12 июля.