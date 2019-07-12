«Возвращал деньги мужа»: подозреваемая в вымогательстве жена кущевского бизнесмена просит следствие прослушать ее мобильник

Предпринимателя Федора Стрельцова в Кущевской хорошо знают. Он – один из самых состоятельных бизнесменов, владелец крупных фирм, в том числе и агрокомплекса "Кущевский".

В станице даже судачат, что он водил дружбу с цапками. Эта банда, которая в ноябре 2010 год жестоко расправилась с семьей станичного фермера Аметова и его гостями – всего 12 человек, среди которых четверо-дети. ОПГ осудили, но главарь не пошел по этапу - скончался в СИЗО из-за оторвавшегося тромба.

Сейчас Стрельцов находится в бегах – скрывается от российского правосудия на Украине, куда сбежал после того, когда ему предъявили обвинение в мошенничестве. Правоохранительные структуры, правда, никаких комментариев по делу Стрельцова не дают. Единственное, о чем сообщают, так это о том, что он находится в международном розыске. И пока он скрывается на Украине, под следствие попала его 46-летняя жена Светлана.

- Она подозревается в вымогательстве 10 млн рублей у кущевского предпринимателя, - комментирует источник в правоохранительных органах Ростовской области. Именно силовики этого региона «ведут» Светлану Стрельцову. – Ее задержали после того, как бизнесмен передавал ей эти деньги.

Сама спецоперация по задержанию Стрельцовой проводилась под строжайшим секретом столичными силовиками, даже втайне от ростовской полиции. Для того, чтобы все провернуть, потерпевшего «положили» в больницу: туда и отправилась супруга кущевского бизнесмена.

Потерпевшим по эту делу проходит предприниматель Александр Глазырин. Он работал директором на одном из предприятий Федора Стрельцова.

- В отношении Светланы и Федора Стрельцовых возбуждено уголовное дело по части 3 пункта б статьи 163 УК РФ («Вымогательство в особо крупном размере»), - сообщил наш источник. – 20 марта женщину арестовали, она сейчас находится в СИЗО №1 Ростова-на-Дону. В изоляторе она пробудет до середины августа, пока суд не решит, продлевать арест или избрать для нее другую меру пресечения.

Потерпевший по делу о вымогательстве Александр Глазырин (справа). Фото: первоисточник телеграмм-канал Rostov_com

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

Есть доказательство невиновности

- Светлана не вымогала эти деньги, - говорит ее адвокат Татьяна Мойшина. – Она к ним вообще не имеет никакого отношения. Ее супруг, Федор Стрельцов, попросил забрать долг у Глазырина – эти деньги муж моей подзащитной через своих знакомых передавал ему еще в прошлом году. Насколько мне известно, с Глазыриными у Стрельцова были какие-то свои договоренности. И сам Глазырин обещал за эту сумму организовать его защиту. Но ничего не сделал, поэтому Стрельцов попросил вернуть всю сумму его жене. Ведь сам сейчас находится на Украине. Когда Глазырин отдавал деньги, Светлану и задержали. Стрельцова виделась с Глазыриным всего лишь единожды и записала происшедший между ними разговор. Глазырин не отрицал получение денег. И эта аудиозапись доказывает то, что она не вымогала ни у кого никакие деньги. Но, почему-то, следователи эту запись не спешат слушать. Она находится в телефоне у Светланы, она об этом говорила и просила приобщить запись к делу. Тем более, что мобильник у нее изъяли. На аудио сам Глазырин не отрицал получение денег.

Адвокат заявляет, что при задержании Стрельцовой были допущены нарушения.

- Светлану задержали 20 марта в 11 часов дня, ее задерживали с привлечением сотрудников Росгвардии, что возможно исключительно при наличии возбужденного уголовного дела, - говорит Мойшина. - Светлану задержали, а дело возбудили спустя 7,5 часов. И до настоящего времени мы не получили ответ на вопрос: на каких основаниях содержалась Стрельцова семь с половиной часов до возбуждения уголовного дела? Особо хочется отметить, что в сети появилось видео задержания Стрельцовой. Совершенно обоснованно у стороны зашиты возникает и еще один вопрос: кем и с какой целью предоставлена для распространения Интернете видеозапись оперативно-розыскных мероприятий?

В полиции Ростовской области никаких комментариев по делу жены кущевского предпринимателя Стрельцова не дают.