ВТБ обеспечил новым оборудованием детскую реанимацию в Анапе

На эти средства Детская городская больница Анапы приобретет аппарат искусственной вентиляции лёгких.

Городская больница города Анапы - единственное многопрофильное медучреждение муниципалитета для детей и подростков. В структуру больницы входят детское соматическое отделение, дневной стационар, центр амбулаторной хирургии, а также детская поликлиника, которая рассчитана на 580 приемов в смену.

Акция в рамках программы «Мир без слез» прошла в курортном городе 10 июля. От имени маленьких пациентов заместитель главного врач ГБУЗ «Городская больница города Анапы» Элина Григорьева поблагодарила руководство ВТБ за создание уникальной программы и возможности, которые она открывает для медучреждений Кубани.

Банк ВТБ (ПАО)

- На подаренный сертификат, мы планируем приобрести аппарат для искусственной вентиляции легких для отделения детской реанимации. Данное оборудование используется при оказании экстренной и неотложной помощи для спасения жизни маленьких пациентов, - рассказала о планах больницы Элина Григорьева.

Представитель больницы отдельно поблагодарила организаторов за праздничную часть мероприятия, которая прошла для маленьких пациентов. Популярные герои мультсериала «Маша и Медведь» разыграли интерактивный спектакль для детей, создав атмосферу добра и улыбок. Каждый ребенок получил от добрых волшебников, в роли которых выступили представители банка, волшебный сундучок с набором для рисования.

После детского праздника состоялась пресс-конференция, в которой принял участие заместитель главы Анапы Роман Дикий.

Банк ВТБ (ПАО)

- Мы очень рады возможности принять участие в таком проекте. Нам важно, чтобы жители курорта и гости, которые приезжают со всех уголков страны, смогли получать качественную современную медицинскую помощь. Приятно, что банк ВТБ в этом помогает. Надеемся на продолжение нашего сотрудничества в рамках проекта «Мир без слёз», и хотим, чтобы такое партнерство носило масштабный характер.

Как отметила заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко, программа «Мир без слёз» имеет важное значение для региона.

- Помощь, которую нам оказывают сегодня, позволит медикам Анапы лечить маленьких жителей и гостей города-курорта, как и прежде на высоком уровне, ведь Краснодарский край сегодня занимает одну из лидирующих позиций в Российской Федерации по уровню оказания медицинской помощи. Я уверена, что врачи Анапы распорядятся новым оборудованием максимально эффективно, но, конечно, хочется, чтобы этот аппарат пригодился как можно меньшему количеству детей, - сказала замминистра.

В свою очередь вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев упомянул об истории проведения акции в Краснодарском крае, отметив, что географические границы программы неуклонно расширяются.

- В Анапе мы в первый раз, но не первый раз в вашем крае: ранее акции уже проходили в Новороссийске, в Сочи, в Краснодаре. Добавлю, что с этого года бюджет программы был увеличен до 75 миллионов, за счет чего финансовая помощь региональным больницам возросла с 1,5 до 3 млн, - сообщил Александр Ерофеев.

Напомним, «Мир без слёз» — собственная благотворительная программа банка ВТБ, которая создана для повышения качества медицинской помощи детям. За 16 лет ее существования помощь получили сотни детских больниц по всей России. В рамках программы банк напрямую финансирует приобретение медицинского оборудования, лекарств или расходных материалов по выбору медучреждения.