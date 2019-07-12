2019-07-12T16:38:02+03:00
Спорт

Звездный новичок: что нужно знать о ФК «Сочи» перед стартом сезона

Команде предстоит заслужить любовь болельщиков и закрепиться в РПЛ
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Премьер-лига вернется в Сочи Фото: ФК "Сочи"Премьер-лига вернется в Сочи Фото: ФК "Сочи"
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Футбольный клуб «Сочи» готовится к дебюту в Российской премьер-лиге. Команда всего год назад сменила название и прописку (до 2018-го «Динамо» Санкт-Петербург), но уже успела вырваться из ФНЛ в элиту отечественного футбола, завоевав второе место и прямую путевку на повышение.

Последний раз команда из Сочи играла в высшем дивизионе 20 лет назад, тогда команда называлась «Жемчужина».

Фото: ФК "Сочи"

Фото: ФК "Сочи"

Домашней ареной «Сочи» стал знаменитый олимпийский стадион «Фишт», тот самый, где сборная России завершила свой блистательный путь ЧМ-2018. Владеет клубом российский миллиардер Борис Ротенберг.

Болельщики курорта еще не совсем сроднились с командой – средняя посещаемость по итогам прошлого сезона составила всего 3757 зрителей, в этом году футболистам предстоит побороться за любовь сочинцев, а, может, и отдыхающих.

НЕПРОСТЫЕ СБОРЫ

Команда претерпела серьезные изменения по сравнению с прошлым сезоном. «Сочи» покинули нигериец Стефен Альфред, Роман Косянчук, Андрей Бычков, Игорь Горбунов и Алан Касаев.

На первом сборе в «Сочи» осталось всего 12 человек, что вызывало серьезные опасения у тренерского штаба команды, возглавляемого Александром Точилиным. За 20 дней до старта РПЛ у клуба-дебютанта не было ни команды, ни задач.

Фото: ФК "Сочи"

Фото: ФК "Сочи"

На предсезонном сборе 19 июня «Сочи» обыграл «Луч» (2:0), а затем был разгромлен «Спартаком» - 1:7.

Ближе к чемпионату команда стала все чаще объявлять о переходе новичков, сразу четверых футболистов отправил в Сочи «Зенит», из-за чего клуб уже стали в шутку называть фарм-клубом действующих чемпионов России.

На заключительном этапе подготовки «Сочи» уступил «Олимпии» из Словении (3:4), обыграл сербские «Раднички» (2:0) и хорватску «Риеку» (2:1). Правда, часть новичков пришла так поздно, что свой первый матч за «Сочи» проведет сразу в премьер-лиге. О какой-либо сыгранности и командном взаимодействии речи не идет.

ПРИШЛИ

Несмотря на скомканную подготовку, у «Сочи» неплохие шансы закрепиться в премьер-лиге в новом сезоне.

Из «Зенита» в стан «леопардов» перешли защитники Эльмир Набиуллин, Ибрагим Цаллагов и Иван Новосельцев, нападающий Дмитрий Полоз.

Кроме того, «Сочи» усилили вратарь «Оренбурга» Евгений Фролов, защитник «Локомотива» Тимофей Маргасов, защитник «Тюмени» Павел Шакуро, нападающий «Мордовии» Владимир Обухов.

Накануне старта РПЛ стало известно о подписании защитника сборной России Федора Кудряшова, который в прошлом сезоне выступал за турецкий «Истанбул Башакшехир».

А из люксембургского «Прогресса» в «Сочи» перешел форвард сборной Армении Александр Карапетян.

Скорее всего, команда еще объявит о переходе других известных футболистов. Слухи отправляют в Сочи Сослана Джанаева, Кристиана Нобоа, Романа Шишкина.

ИСПЫТАНИЕ КАЛЕНДАРЕМ

Жребий оказался суров к дебютанту премьер-лиги. В первых пяти турах «Сочи» сыграет против «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и ЦСКА. Из них только игра с действующими чемпионами пройдет на «Фиште».

ФК "Сочи"

ФК "Сочи"

Рассчитывать на изобилие очков на старте южанам не приходится, с учетом того, что команда будет набирать форму и добиваться сыгранности уже по ходу турнира. А неудачный старт может отразиться и на дальнейшем настрое дебютанта. Александру Точилину определенно есть над чем поломать голову.

Первый матч «Сочи» сыграет на выезде против московского «Спартака» 13 июля. Начало в 19:00.

СОСТАВ ФК «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2019/20

Вратари

Николай Заболотный, Евгений Фролов, Ростислав Солдатенко

Защитники

Игорь Юрганов, Никита Калугин, Кирилл Заика, Тимофей Маргасов, Эльмир Набиуллин, Иван Миладинович, Валерий Почивалин, Иван Новосельцев, Павел Шакуро, Ибрагим Цаллагов, Федор Кудряшов

Полузащитники

Алексей Померко, Евгений Песегов, Никита Саламатов, Никита Бурмистров, Ян Казаев, Душан Лагатор

Нападающие

Дмитрий Полоз, Александр Карапетян, Владимир Обухов, Максим Барсов, Акмаль Бахтияров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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