2019-07-12T17:14:08+03:00
Общество

"ВЛЮБЛЕННЫЕ В СОЧИ" - первое шоу о городе

Показ каждую неделю на сцене "Летнего театра" до 30 августа
Иван ЕГОРОВ
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«Летний Театр»«Летний Театр»
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Удивительный подарок городу, его жителям и гостям приготовил «Летний театр». Все лето на сцене театра будет демонстрироваться спектакль «ВЛЮБЛЕННЫЕ В СОЧИ», повествующий о легендах и истории города-курорта. Премьера циркового мюзикла состоялась 23 июня и уже тысячи восхищенных зрителей смогли насладиться удивительной историей событий, разворачивающихся на сцене «Летнего Театра».

«Летний Театр»

«Летний Театр»

Режиссер постановщик спектакля «ВЛЮБЛЕННЫЕ В СОЧИ» - Виталий Кавченко, ведущий режиссер Санкт-Петербурга. В шоу задействовано более 40 артистов, часть из которых - «звезды» TV проектов и мюзиклов, а в главной роли выступил– Нико Неман (проект «Голос» на 1 канале).

«Летний Театр»

«Летний Театр»

Удивительные декорации, которые одна за другой возникают на сцене; шикарные костюмы, которых для шоу изготовлено более 200; «живой» вокал, цирковые номера, спецэффекты, видеоинсталляции и гигантские олимпийские талисманы – это лишь часть той сказки, в которую организаторы погружают своих зрителей.

«Летний Театр»

«Летний Театр»

И сцена зарождения любви на земле, и появление национальностей, которые населяют Сочи, и легенда о возникновении Форта Александрия, который ознаменовал рождение города Сочи; и путешествие в период СССР, когда в театре появляется настоящий автомобиль того времени с сотрудником НКВД, и атмосфера Олимпиады 2014. Шоу «ВЛЮБЛЕННЫЕ В СОЧИ» - это самые яркие события с древних веков и до 21 века. Формула 1, FIFA 2018, сочинский карнавал – все это в ритме сердцебиения наполняет «Летний Театр» и заставляет сердце замирать от восторга и ностальгии, от гордости за город и страну.

«Летний Театр»

«Летний Театр»

Спектакль действительно сделан с любовью, это чувствуется и в зрительном зале, и при общении с организаторами проекта, которые не скупятся на подарки. На этот раз сюрприз ждалжителей города Сочи, которые не имеют финансовой возможности посетить представление. 30 июля пройдет благотворительный показ шоу «ВЛЮБЛЕННЫЕ В СОЧИ», на который приглашены более 150 зрителей: это подопечные благотворительных организаций, совета ветеранов города, малообеспеченные и многодетные семьи. Чудеса не всегда происходят сами по себе. В «Летнем Театре» такие чудеса создают люди.

Безусловно «ВЛЮБЛЕННЫЕ В СОЧИ» – это большое событие, значимый проект для нашего города и края, и мы с интересом будем следить за его судьбой. Пожелаем артистам и создателям спектакля полных залов, громких оваций зрителей и большого будущего на театральной сцене.

Каждую среду, пятницу и воскресенье «Летний Театр» ждет вас на шоу «ВЛЮБЛЕННЫЕ В СОЧИ» и теперь мы точно знаем – это БУДЕТ СКАЗОЧНО!

Справки по телефону: 8-800-201-10-30.

Информация и билеты: WWW.SOCHISHOW.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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