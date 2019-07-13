2019-07-13T08:25:39+03:00
Общество

Пенсионер из Анапы выиграл путевку в Крым

Вячеслав Новохатский подписался на "Комсомолку" и стал обладателем сертификата в отель с трехразовым питанием
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Вячеслав Новохатский.Вячеслав Новохатский.Фото: Ольга СУХОВА
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- Вот это неожиданность! Моя супруга будет очень счастлива, мы ведь с ней давно нигде не отдыхали, - радуется путевке в Крым 64-летний Вячеслав Новохатский.

Вячеслав Александрович подписался на любимую газету на второе полугодие и стал обладателей сертификата на проживание с трехразовым питанием в отеле «Петр» в крымской Евпатории.

Акцию «Крымские каникулы» среди читателей «Комсомольской правды» мы запустили сразу же, как только началась подписная кампания. Предложили подписаться на «КП» и прислать в редакцию копии абонементов и контактные данные, чтобы стать участником розыгрыша путевки в отель «Петр» в крымском городе Евпатория. И провести в этом уютном отеле две недели и ни о чем не думать - трехразовое питание уже входит в путевку.

Писем с подписными купонами от наших читателей мы получили 250. И выбрали среди всех каждое двадцать пятое. В итоге претендентами на главный приз - сертификат в отель - стали 10 человек. Это наши подписчики из разных городов и районов Кубани. Их мы и позвали в редакцию «КП» в Краснодаре, чтобы разыграть путевку.

Чтобы все было по-честному, устроили небольшой конкурс, победитель которого и стал обладателем заветной путевки. Но и всех остальных мы не оставили без подарков - каждый получил сувениры от «Комсомолки» и фены.

Больше всего цифр на кубиках выпало у нашего подписчика из станицы Гостагаевской Анапского района, 64-летнего Вячеслава Новохатского. Ему - аплодисменты и главный приз - сертификат в отель!

- «Комсомолку» выписываю с 1979 года, так что я давний и преданный читатель, - улыбается Вячеслав Александрович. - Мы вместе с моей супругой Еленой Александровной читаем каждую газету от корки до корки. Вот жена будет счастлива, когда я вернусь домой с сертификатом. Мы вместе с ней поедем отдыхать в Крым. Знаете, я был на полуострове, но больше все по работе - в Севастополе и в Керчи. А отдыхать в Крым поеду впервые!

Вячеслав Александрович четыре года назад ушел на пенсию - работал инженером по охране труда в одном анапском пансионате. Но без дела сидеть не стал - устроился охранником в школу.

Участники акции с подарками от "КП" Фото: Ольга СУХОВА

Участники акции с подарками от "КП"Фото: Ольга СУХОВА

- На время моего отпуска от «Комсомолки» меня подменит напарник, - рассказывает наш победитель. - А ведь это мой не первый подарок! В 2007 году я уже участвовал в конкурсе «КП» среди подписчиков и тогда выиграл морозильную камеру!

Поздравляем нашего подписчика с очередной победой и желаем отличных крымских каникул с «Комсомолкой»!

КОНКРЕТНО

Список победителей акции

Без подарков домой никто не вернулся. Все участники акции получили сувениры от «КП» и фены.

Бебешко Анатолий Григорьевич, ст. Камниболотская

Гришин Анатолий Митрофанович, Тимашевск

Ефименко Татьяна Викторовна, Калининский район, ст. Гривенская

Мальцева Алла Ивановна, ст. Каневская

Масалитин Александр, ст. Успенская

Мартыненко Галина Николаевна, Новопокровский район ст. Новоивановская

Орлова Наталья Ивановна, Анапа

Стеблина Галина Ивановна, Брюховецкий район с. Большой Бейсуг

Чернявская Галина Владимировна, Краснодар

ИСТОЧНИК KP.RU

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