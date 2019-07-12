2019-07-12T18:05:00+03:00
Общество

Житель Москвы приехал на Кубань и вместо отдыха убирал мусор с лесополосы

34-летний оператор - активист движения «Давайтеуберем» [фото, видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Скриншот видео ютуб-канала движения #ДавайтеуберемФОТО: Скриншот видео ютуб-канала движения #Давайтеуберем
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Поселок Широчанка Ейского района давно страдает от несанкционированных свалок мусора, некоторые из них появились еще в 1961 году. Отходы сваливают по округе местные жители и туристы. Об очередной горе мусора возле садового товарищества «Заря» прочел в местной газете наш герой – 34-летний житель Москвы. Затем мужчина нашел это место, взял мешки, надел перчатки и три дня подряд собирал мусор.

- Я впервые вижу, что на такой субботник летом выходят не местные жители, а приезжие граждане вместо отдыха на пляже, - рассказывает начальник управления Широчанского сельского округа Сабир Хамаев. – В начале июля я дал интервью местной газете, где рассказал о ситуации с несанкционированными свалками поселка. Упомянул свалку возле садового товарищества «Заря», куда постоянно по ночам скидывают мусор. Через несколько дней в администрацию обратился мужчина, мол, я статью в газете прочел, вот 36 больших мешков мусора собрал, нужна машина, чтобы вывести их на свалку. Я нашел машину, волонтер с водителем закинули пакеты и отвезли их на полигон. Оказалось, этот мужчина приехал отдохнуть сюда к своим родителям, еще он активист движения «Давайтеуберем». Уж думал, грамоту ему дать или как-то еще отблагодарить, но доброволец отказался, даже имени своего не назвал.

До уборки\ФОТО: Приазовские степи

До уборки\ФОТО: Приазовские степи

«КП»-Кубань» разыскала родню мужчины. Но семье он строго-настрого запретил называть свои имя-фамилию. Потому отец волонтера был откровенен, но не тогда, когда заходила речь о «рассекречивании» сына.

Оказалось, 34-летний незнакомец работает в Москве видео оператором и монтажером. А родом он сам… из Широчанки! Уехал из поселка поступать в один из московских университетов, но с учебой у него не сложилось.

После уборки\ФОТО: Приазовские степи

После уборки\ФОТО: Приазовские степи

- Мой сын с 18 лет живет в столице, - рассказывает отце волонтера Георгий Владимирович. – Он не женат, детей нет. Зарабатывает съемкой коммерческих роликов, а в свободное время участвует в движении «Давайтеуберем», которое появилось примерно 4 года назад. Он к нам каждое лето приезжает. Недавно сын шел через садовое товарищество «Заря» к друзьям детства и наткнулся по пути на свалку, потом прочел статью в местной газете о проблеме с мусором. Сын говорил, что не думал, что здесь за 16 лет стало все так плохо. Раньше в округе цвели сады и вообще не было мусора. После этого сам навел порядок и обратился в администрацию. Он попросил никому не называть его имени, не хочет на этом пиариться. Даже на фотографиях он всегда спиной.

36 мешков с мусором едва поместились в "Газель"\ФОТО: Приазовские степи

36 мешков с мусором едва поместились в "Газель"\ФОТО: Приазовские степи

По словам отца, сын 2 года назад снимал ролик в Геленджике и в перерыве с коллегами собирал мусор с пляжей. Прочесал вместе с ними 2 километра вдоль берега. Тогда он тоже обратился к местным властям, те пригнали катер и вывезли мусор.

В рамках движения «Давайтеуберем» аноним собирал мусор с актером Александром Якиным, который играл Рому в сериале «Счастливы вместе». На видео он все время стоит в маске не показывает даже глаз.

Житель Москвы, который собрал мусор на Кубани, убирает лес вместе с актёром Александром Якиным.Источник: ютуб-канал движения #Давайтеуберем

- К сожалению, никаких денег не хватит, чтобы ликвидировать все свалки не только у нас в поселке, но и по всей России, - продолжает Сабир Хамаев. – Мы заключили договора на вывоз мусора, но от несанкционированных свалок это не спасает. Отходы все равно выкидывают в неположенных местах. Жители Широчанки говорят, что это не мы виноваты, а горожане из Ейска проезжают мимо и оставляют пакеты. Ейчане сетуют на местных. Я за сознательное отношение к чистоте, его надо прививать. Никакие штрафы в этом нам не помогут. У нас есть свалки, которые накопились еще с 1961 года, уже по традиции народ выкидывал мусор в районе улицы Степной поселка Краснофлотского. Чтобы собрать отходы с этого места, в 2016 году мы нанимали 270 грузовиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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