Торт и лошадь на голове: девушки сразили зрителей своими шляпками на главных скачках сезона

Жокеи ждут этих соревнований, чтобы взять приличные денежные призы, а дамы – чтобы выгулять свои шляпки.

Дамы сами себя фотографировали и разрешали снять себя жеФото: Кирилл ВЕРШИНИН

В столице Кубани прошли скачки на Большой Краснодарский приз – это одно из самых главных событий сезона на ипподроме.

На скачки такого уровня обычно приезжают первые лица края и заводчики со всей Кубани. Как оказалось, только на Кубани разводят скакунов с сильным генетическим потенциалом, то есть больше нигде в стране нет таких выносливых лошадей, как на юге. Да и финансируется отрасль совсем неплохо – на племенное коневодство только в этом году уже направили 50 млн рублей.

Розовый цветФото: Кирилл ВЕРШИНИН

И пока на арене жеребцы сражались за первые места (общий призовой фонд составлял 4,5 млн рублей), на зрительской трибуне тоже было на что посмотреть.

Девочку нарядили в шляпку-тортФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Например, на девочку в торте. Точнее, в шляпке, которая была похожа на бисквитный пирог.

Судя по всему, сами взрослые не торопились надевать себе на голову ничего подобного. Зато детей наряжали кто во что горазд.

Интересно, а себе бы мама девочки рискнула надеть на голову эту шляпку?Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Одна девочка была замечена.. с лошадью на голове. Пусть и с плюшевой, но все же.

Дама в шляпкеФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Дамы же старались не выделяться сильно. Обычные скромные шляпки! В этом году это, видимо, писк краснодарской моды на ипподроме.

К обычной шляпе - цветок, и уже королева!Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Были и зрительницы, которые не сильно напрягались, когда искали себе головной убор для скачек. К обычной соломенной шляпке прикрепили пару цветов и, - вуаля! – готово!

Эту шляпку зрители признали похожей на гнездо.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Посмотри, посмотри, это же гнездо на голове, - шушукались между собой две подружки в бейсболках. Видимо, они пришли на скачки поглазеть на дам в шляпках. Сами ведь не рискнули надеть что-то более яркое, чем кепка.

В топ платью и шляпкаФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Под шляпку – и платье нарядное!

Девушки в красивых шляпках и вечерних платьяхФото: Кирилл ВЕРШИНИН

А еще массивные украшения и яркий макияж. Эта красавица так и притягивала к себе взгляды других дам, которые пришли в шляпках поскромнее.

Будто с пляжа - на скачкиФото: Кирилл ВЕРШИНИН

А были и дамы, которые, судя по всему, пришли на ипподром сразу с пляжа.

Или прилетели из космоса.

Перья и цветы - главное украшение этого сезонаФото: Кирилл ВЕРШИНИН

К маленькой изящной шляпке - и зонтик непременно!

Как невестаФото: Кирилл ВЕРШИНИН

А были девушки, которые больше походили на невест!

Под головной убор еще и зонтФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Кстати, Большой Краснодарский приз взял жеребец Стармастер конного завода «Прогресс» под управлением жокея Хамзата Улубаева.

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