Медицинская лаборатория CL поможет подготовить ребенка к школе или детскому саду

В преддверии начала учебного года лаборатория CL запустила акцию «Подготовка к школе или детскому саду», в рамках которой все малыши могут пройти комплексную диагностику со скидкой 33% - 917 рублей.

Наверняка уже многие из вас озадачились вопросом устройства ребенка в детский сад или школу?

Это очень важная ступень в развитии ребенка. Первые шаги во взрослую жизнь и знакомство с новыми друзьями. Вашему ребенку предстоит вступить в коллектив сверстников, к чему вы с малышом должны быть готовы. И, конечно, речь идет не только о психологической готовности расстаться с мамой, но и о проверке состояния здоровья ребенка.

Какие анализы необходимо сдать?

Лабораторные исследования мочи, крови и кала отражают общую картину состояния здоровья ребенка, поэтому их проведение необходимо перед поступлением в детский сад или школу.

В лаборатории CL действует акция «Подготовка к детскому саду или школе».

Данный комплекс исследований включает 4 основных показателя здоровья ребенка:

общий анализ мочи;

общий анализ крови (лейкоцитарная формула, СОЭ);

исследование на острицы;

анализ кала на яйца и личинки гельминтов.

Стоимость исследований со скидкой 33% - 917 рублей!

Подробнее об акции смотрите здесь.

Акция действует с 15.07.2019г. по 01.09.2019г. во всех филиалах лаборатории CL.

Напоминаем, что все пациенты лаборатории CL могут получить БЕСПЛАТНУЮ расшифровку результатов анализов у врача-консультанта по телефону горячей линии 8 800 700 40 10.