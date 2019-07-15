Дана Борисова: «Мы с подругой сладко спали в личной кровати Юры Шатунова в Сочи…»

Звезда передачи «Армейский магазин» и проекта «Последний герой 3» приехала в Сочи вместе с Анной Михолап, руководителем департамента по международным делам и связям с органами госвласти Национального Антинаркотического Союз. На время отпуска они поселились в отеле «Разин» продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина. Девушек поселили в личных апартаментах Юры Шатунова, кормили яичницей и домашним творогом.

- Андрей Разин своими руками пожарил яичницу и угостил домашним творогом меня и Аню, - пишет Дана Борисова в своем Инстаграме. – На крыше отеля мы купались в бассейне и посетили хамам. Жаль, что не увидели Юру Шатунова, он уехал в Москву. Зато мы с Аней теперь живем в апартаментах кумира 90-х. Мы сладко спали в личной кровати Юры Шатунова и представляли, что он спит между нами.

Цель поездки Даны Борисовой и Анны Михолап в Сочи - день рождения сына Льва Лушникова, сына Председателя Правления Национального Антинаркотического Союза Никиты Лушникова. Причем у Даны Борисовой явно были проблемы с деньгами, потому что летом телевидение ушло в отпуск и новые проекты не снимают.

- Вылетаю в прекрасный Сочи, не была там несколько лет и очень хочу увидеть, как он изменился, - написала Дана Борисова в своем Инстаграме. - В предыдущую поездку конкретно потратилась, на телевидении все программы ушли в отпуск до середины августа, поэтому в этот перелет вкладываюсь с минимальными тратами. Купила авиабилет за 11 тысяч. Переночевать у себя в отеле предложил Андрей Разин. Затем пойду на день рождения к Лёве, сыну Председателя Правления Национального Антинаркотического Союза Никиты Лушникова. Купила ребенку ему милый подарочек.