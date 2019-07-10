Кубанские законодатели предложили поддержать виноделов и контролировать качество сервиса на курортах

С этими инициативами парламентарии обратились в Госдуму

В краевом парламенте под председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко состоялось заседание Совета законодателей Краснодарского края. В работе приняли участие сенаторы от региона Владимир Бекетов и Алексей Кондратенко, депутаты Государственной думы, вице-губернатор Алексей Копайгородский, депутаты краевого парламента, руководители представительных органов муниципальных образований.

Субсидии для виноделов

В ходе заседания парламентарии обсудили несколько законодательных инициатив. Первая из них касалась изменений в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Документом предлагается устранить несогласованность правовых норм, в силу которой малые и средние предприятия, производящие вино из российского сырья, не могут получать субсидии на возмещение затрат в связи с производством указанной продукции.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что в регионе расположено 30% виноградников страны. Кубанские вина получили широкую известность и одобрение специалистов и потребителей не только в нашей стране, но и за рубежом. В прошлом году депутаты кубанского парламента обратились в Минфин РФ по вопросу упрощения процедуры получения лицензий субъектами малого предпринимательства. Благодаря этому за 2018 год восемь кубанских фермеров легализовали свою деятельность и получили лицензии на производство вин. До этого такие лицензии были всего у двух фермеров в крае.

- Продолжая работу над легализацией виноделов, мы, с одной стороны, лицензируем фермеров, но в то же время в силу несогласованности норм федерального законодательства не создаем условий их финансовой поддержки, так как винодельческая продукция является подакцизной, - акцентировал Юрий Бурлачко.

Информацию о проекте представил зампред краевого парламента, председатель аграрного комитета ЗСК Александр Трубилин. По его словам, при существующем ограничении на субсидирование в федеральном законе Бюджетным кодексом предусмотрено выделение субсидий виноделам.

Контроль повысит качество сервиса

Следующий вопрос касался изменения принципа исчисления налога на имущество организаций по объектам гостиничного и туристического обслуживания. По мнению парламентариев, новая норма позволит обеспечить рост поступлений доходов в консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации.

Затем законодатели рассмотрели инициативу о расширении полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере контроля за проведением классификации средств размещения.

- Надлежащий контроль за владельцами средств гостиничного размещения, владельцами иных курортных объектов, безусловно, обеспечит повышение уровня сервиса. На наш взгляд, наиболее качественно данный контроль может быть осуществлен непосредственно на уровне субъекта Российской Федерации, - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Подробнее об инициативе рассказал председатель профильного комитета ЗСК Александр Джеус. По его словам, документом предлагается наделить органы исполнительной власти полномочиями по решению вопросов организации и осуществления регионального контроля за правообладателями средств размещения в части соответствия предприятий присвоенной категории. Кроме того, предлагается также наделить органы исполнительной власти полномочиями по контролю за аккредитованными организациями, осуществляющими классификацию объектов туриндустрии и присвоение им категорий.

За парту в одну смену

Одной из значимых стала также инициатива о внесении изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Как отметил Юрий Бурлачко, это предложение позволит решить задачу, поставленную президентом РФ Владимиром Путиным в части создания наиболее благоприятных и оптимальных условий для получения общего образования и, в том числе, для решения вопроса об организации учебного процесса в школах в одну смену.

- Одной из форм решения данного вопроса может стать возможность получения общего среднего образования в высших учебных заведениях, - уточнил спикер.

По словам председателя комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктора Чернявского, сейчас нормы федерального законодательства не предусматривают финансирование такого мероприятия за счет регионального бюджета. Предлагаемые к внесению изменения позволят создать соответствующие правовые механизмы.

Законодатели также обсудили другие инициативы и проекты, предложенные профильными комитетами ЗСК. По итогам заседания было решено направить одобренные инициативы в Государственную думу.