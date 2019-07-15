На Кубани произошло землетрясение

В понедельник, 15 июля, утром зафиксировано землетрясение в Краснодарском крае. Подземные толчки происходили юго-западнее Абрау-Дюрсо Новороссийска. Активность наблюдалась в акватории Черного моря. Однако грозное явление природы почувствовали жители города-героя.

Пока одни слышали легкие толчки, другие - гул.

- Я был на рулем в этот момент, еще подумала: "Чего машину трясет? вроде дорога ровная", - сказала женщина.

Фото: www.gsras.ru

Согласно данным службы срочных донесений Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук», землетрясение произошло в 06:00.

- Эпицентр находился в море на глубине 10 километров, - пояснили в центре.

Подземные толчки были магнитудой 3,5. Как правило, землетрясение такой силы проходит бесследно.

ВАЖНО!

Спасатели напоминают, что в случае землетрясения, важно быстро и правильно среагировать на возникшую опасность.

Как действовать:

- ощутив колебания здания, увидев качание светильников, падение предметов, услышав нарастающий гул и звон бьющегося стекла, не поддавайтесь панике (от момента, когда вы почувствовали первые толчки, до опасных для здания колебаний у вас есть 15 - 20 секунд);

- если вы живете на нижних этажах: не теряя времени, быстро выйдите из здания, взяв (только заранее подготовленные!) документы, деньги и предметы первой необходимости;

- покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте;

- оказавшись на улице, отойдите подальше от зданий, деревьев, линий электропередач и т.п. (на открытое пространство);

- держитесь в стороне от нависающих балконов, карнизов, парапетов, опасайтесь оборванных проводов.

- если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, но не покидайте автомобиль, только откройте двери, и ждите, пока толчки не прекратятся.