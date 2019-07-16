Краснодарец, выигравший в конкурсе Чайковского, даст концерт в родном городе

Каждая минута у 25-летнего Константина Емельянова расписана. У него постоянные репетиции, концерты, выступления. Причем гастролирует краснодарский музыкант по всей стране и в последнее время дома бывает редко.

Гастролей больше у парня стало после того, что он взял одну из премий XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского. Это один из престижных турниров в классической музыке. На конкурс, который проходил в Санкт-Петербурге и Москве, приехали больше двухсот музыкантов из 35 стран. Играл на фортепиано и краснодарец Константин Емельянов. Говорят, соревнования среди пианистов были самыми напряженными и драматичными. Участникам рукоплескал сам Денис Мацуев, который в этом году входил в состав жюри.

В итоге среди всех участников-пианистов выбрали только семерых. В их числе и Константин Емельянов. Краснодарец исполнил Третий концерт Прокофьева и Первый концерт Чайковского. Костя играл так трогательно, вложил в свое выступление всю душу, что зрители, которых, кстати, было не мало, потом еще долго ему рукоплескали. Самому Константину даже пришлось несколько раз выйти к ним на поклон – так понравилось его выступление публике.

Но первую и вторую премии Чайковского занял вовсе не наш земляк, зато Константин получил Третью премию! Что тоже в музыкальной среде считается очень престижным.

- С замиранием сердца следила за результатами конкурса, - рассказывает первый педагог Константина Тамара Криворотова. С ней музыкант занимался 10 лет. – Не тревожила Костю перед премией, потому что это очень важно при подготовке к такому выступлению ни на что не отвлекаться. Он репетировал сам в Москве. Но я не удержалась и написала эсэмэску Косте, когда стало известно, что он взял Третью премию Чайковского. Поздравила его! И Костя мне перезвонил.

С педагогом музыкант обсуждал итоги престижной премии и посетовал, что его выступление было не таким идеальным, как ему хотелось бы.

- Но нет предела совершенству, каждый музыкант находит в себе что-то, что, как он считает, он сделал не так. Я видела выступление своего воспитанника, Костя все сделал прекрасно, - улыбается Тамара Павловна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/720337" frameborder="0"></iframe> Концерт Константина Емельянова.

Заниматься музыкой Константин Емельянов начал в пять лет. В Межшкольный эстетический центр (МЭЦ) Краснодара его привели родители.

- Сама семья Кости не имеет к музыке никакого отношения, его привели к нам в МЭЦ, чтобы мальчик чем-то занимался. И когда у него спросили, будет ли он играть на пианино, ответил, что – да, - вспоминает педагог. – Так Костя и начал со мной заниматься. Я, конечно, хотела чтобы он больше времени уделял музыке, но он еще успевал заниматься спортом. Помню, его бабушка как-то говорила, что он так долго играет на пианино – аж сорок минут, мол, математику делает за двадцать, а тут – дольше. Но ведь этого мало было!

В 15 лет Константин ушел из МЭЦ, а потом поступил в консерваторию в Москве.

В родной Краснодар сейчас приезжает не часто. Но от приглашений выступить на кубанской сцене не отказывается. 13 сентября в Муниципальном концертном зале Краснодаре Константин Емельянов даст свой сольный концерт. Выступление пройдет в рамках цикла концертов, посвященных 180-летию со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского.

Константин музыкой начал заниматься в 5 лет. Фото: соцсети

- Цикл «Чайковский» - это шесть концертов Кубанского симфонического оркестра с приглашенными солистами, известными российскими музыкантами, которые пройдут в Краснодаре, - рассказала «КП»-Кубань» директор Муниципального концертного зала Мария Тернавская. - В них впервые в Краснодаре будут исполнены симфонии и концерты Чайковского в хронологическим порядке сочинения их Петром Ильичом: в первых отделениях прозвучат концерты для солирующих инструментов с оркестром, во вторых – симфонии.

И в первый день концертной программы выступит Константин Емельянов. Он откроет цикл программ «Период 1866-1875 годов» - исполнит Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. А еще зрители услышат в его исполнении Симфонию № 1 «Зимние грёзы», которую Чайковский редактировал восемь лет.

КСТАТИ

Цикл концертов, посвященных 180-летию Чайковского

11 октября, программа «Период 1872-1877 годов». Будет солировать Рустам Комачков (виолончель, Москва). Во втором отделении зрители услышат Симфонию № 2 «Малороссийская».

15 ноября, программа «Период 1875-1877 годов». Представят концерт для скрипки с оркестром ре-мажор. Солист - Александр Тростянский (скрипка, Москва). Во втором отделении прозвучит Симфония № 3.

21 февраля, программа «Период 1877-1880 годов». Прозвучат Концерт для фортепиано с оркестром № 2. Солист - Александр Яковлев (фортепиано, Санкт-Петербург) и Симфония №4.

13 марта, программа «Период 1884-1888 годов». Публике представят редко звучащую Концертную фантазию для фортепиано с оркестром соль мажор. Солировать будет Софья Бугаян (фортепиано, Ростов-на-Дону). А также зрители услышат Симфонию № 5.

17 апреля, программа «Год 1893-й». На сцене исполнят Концерт для фортепиано № 3 ми-бемоль мажор, ор. 75 (1893) и Симфонию № 6 «Патетическая», ор. 74 (1893).