В Новороссийске на набережной гибнут платаны

Деревья с осыпавшейся листвой можно увидеть в городе-герое не первый год. Каждый раз новороссийцы переживают, что лихорадка может перекинуться на остальную растительность, и город в итоге превратится в каменную коробку без зелени. Одни сетуют на соленость почвы, мол, поэтому деревья не приживаются, другие - на паразитов. На самом деле среди осыпавшихся платанов погибли только 2 дерева, остальные скинули листву из-за аномально жаркого июня.

- Очень жалко деревья, которые по неизвестной причине погибли на Мысе Любви и на аллее рядом с кинотеатром «Нептун». Я насчитал порядка 30 деревьев, - написал один из новороссийцев в Инстаграме.

Среди основных версий гибели деревьев местные определили тлю, а местные экологи-активисты считают, что всему виной соленость почвы, из-за которой деревья могут не прижиться.

- Некоторые растения и деревья не приживаются из-за того, что не выдерживают солености почвы и сильных ветров, - объяснила член экологического совета при губернаторе края Татьяна Трибрат. - А местная флора уже зародилась здесь в таких непростых условиях. Поэтому намного дешевле городу выделить средства на местный питомник, чем постоянно заказывать дорогие европейские саженцы. Местные ученые насчитали больше 10 видов растений и кустарников, которые планируют высадить в Новороссийске с минимальной приживаемостью. Специалисты предложили администрации перенять опыт озеленения дендропарка. Ведь на Суджукской косе высадили за последние 10-15 лет более тысячи деревьев и кустарников, которые прижились под шквалистым ветром и повышенной соленостью почвы.

В администрации города успокоили. Из осыпавшихся платанов погибли только 2 дерева, остальные скинули листву из-за жары и ветра, который гонит на берег морскую соль. Увядшие платаны заменят в 2020 году.

- Осыпавшиеся деревья сажали на набережной около 10 лет назад, - рассказывает и.о. руководителя МБУ «Благоустройство и озеленение» Наталья Максимова. – Сажали именно платаны, потому что у них сильные корни, и они могут выдерживать сильные порывы ветра. Остальные деревья через 2-3 штормовых предупреждения будут стоять криво под углом 45 градусов, это некрасиво. Если платан скинул листву, это не значит, что он погиб. Так обычно происходит, когда на улице стоит жара выше 30. Нагревается земля до 50 градусов. При этом корни не успевают подавать воду в надземную часть ствола, поэтому влаги не достает листьям, они увядают и опадают. Платан при этом не погибает. Поливочная система дает дереву необходимую влагу. Поливать чаще тоже опасно, можно переборщить и дерево погибнет. Увядшие платаны заменим в 2020 году, они погибли из-за передозировки соли, которую регулярно нагоняет ветер с моря.

СПРАВКА «КП»

По данным администрации Новороссийска, из бюджета города в 2017 году на озеленение было выделено 46 млн. рублей, в 2018 году – 54 млн. рублей, в 2019 запланировано более 83 млн. рублей. Деньги пойдут на закупку рассады цветов, приобретение деревьев и кустарников.