2019-07-16T18:15:52+03:00
Общество

Утонувшую в Польше гандболистку похоронят на родине в Крымске

Тело девушки привезут в Краснодар ночью 17 июля
Ева МУР@kp_kuban
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Екатерина Королёва в декабре 2018 годаЕкатерина Королёва в декабре 2018 годаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Восходящую звезду российского гандбола 20-летнюю Екатерину Королеву похоронят в родном селе Киевское под Крымском.

- Катю привезут в ночью в Краснодар, - рассказал журналистам дедушка спортсменки. - Церемония назначена на 12 часов дня.

Что произошло после чемпионата Европы по пляжному гандболу в Польше доподлинно неизвестно. Но из этой поездки Катя не вернулась живой.

Девушка утонула в водоёме 8 июля рядом с игровыми кортами в польском Старе-Яблонки. Однако местная прокуратура посчитала ее смерть насильственной. Правда, при этом официального заключения российской стороне пока не предоставили.

В некоторых источниках всплывала информация о том, что купаться на пирс Катя пошла не одна, а с парнем. Якобы он даже допрашивался польскими следователями. Но официально эти факты пока никем не подтверждены.

Гандболистка играла за сборную Ставропольского края. В соседнем регионе ее считали гениальной. Екатерина подавала большие надежды — в свои 20 она была системообразующим игроком в гандбольном клубе «Ставрополье». И в клубе уверены, что спортсмен такого уровня не мог просто так утонуть.

- Она была в блестящей физической форме, — высказался главный тренер Виталий Волынченко. — Там случилась какая-то очень скверная история. Я знаю, что девочки сыграли, заняли 9 место. После этого проводился банкет. Не буду строить домыслов — в ситуации должна разобраться полиция.

В Польше следователи возбудили уголовное дело по статье 155, «Непредумышленное убийство».

Хоронить Катю будут дедушка и тетя. Других родных у нее нет.

Несчастный случай или убийство: стали известны причины смерти 20-летней российской гандболистки

Поздним вечером 7 июля в польском городке Старе-Яблонки, после банкета в честь окончания чемпионата Европы по пляжному гандболу погибла 20-летняя Екатерина Королёва. Обстоятельства гибели гандболистки сборной России до сих пор не разглашаются официально. Однако «КП» удалось поговорить с друзьями и тренером девушки и восстановить полную картину событий (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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