2019-07-17T11:29:45+03:00
Недвижимость

В Геленджике директор управляющей компании похитил у жильцов 21 млн рублей

УК «Вместе», по сути, работала фиктивно
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Жильцы платили регулярно, но УК ничего не делала месяцамиЖильцы платили регулярно, но УК ничего не делала месяцамиФото: Олег УКЛАДОВ
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В Геленджике возбудили уголовное дело о мошенничестве, фигурантом которого стал директор управляющей компании «Вместе». Следствие считает, что мужчина похитил у жильцов 21 миллион рублей.

- Установлено, что директор организации, имея полномочия по руководству финансово-хозяйственной деятельностью, совершил хищение денежных средств, поступивших от физических и юридических лиц в качестве оплаты услуг по управлению многоквартирными домами, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Проверка показала, что свои обязанности компания не выполняла даже на бумаге. Никаких актов выполненных работ, договоров и других свидетельств того, что дома реально обслуживали в УК, просто не нашли.

Жильцы неоднократно жаловались на работу компании. Подъезды и контейнерные площадки не убирали, ремонт протекающей крыши также никто не делал.

- Крышу ремонтировать не желает, протекает в трех местах. Дождевая вода перетекает через желоба и течет по стенам, разрушая декоративную штукатурку. В поданных обращениях в Управляющую компанию перерасчета не делают, начисление по содержанию жилья и текущему ремонту начисляется 1400 рублей каждый месяц, это ровно половина суммы по другим начислениям коммунальных услуг, - рассказали жильцы одного из домов.

Более того, управляющая компания не имела в своем штате достаточное количество персонала и технических средств. Все это время жильцы исправно платили за коммунальные услуги.

- С целью придания законности противоправной деятельности, а также хищения денежных средств собственников и нанимателей помещений многоквартирных домов организация заключала фиктивные договора подряда, - отмечают в прокуратуре.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело о «мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности». Ущерб оценили значительным. Директору УК грозит до пяти лет в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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