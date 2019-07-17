Песня 17-летнего рэпера из Новороссийска обогнала в чарте хит Ольги Бузовой и Артура Пирожкова

Парень родился в Магадане и переехал вместе с мамой в Новороссийск. Музыкой занимается полтора года, до этого Роберт видел себя предпринимателем и несколько раз пробовал начать свое дело, но у него не получалось. Затем начал писать песни, после хита «Малолетняя любовь» он подписал контракт с международным лейблом Warner Music в мае 2019 года. В июле Роберт снял клип песни, который собрал 1,1 млн просмотров на Ютубе за 4 дня. Песня попала в чарт «ВКонтакте», обогнав хит Ольги Бузовой «Водица» и Артура Пирожкова «Зацепила меня». Еще в мае у него в группе в соцсетях было 5 тысяч человек, а теперь за творчеством парня следят 58 тысяч человек.

- Мне 17 лет и я занимаюсь музыкой полтора года, - написал Робер «Фогель» Черникин» у себя в Инстаграм. – Я подписал контракт на несколько следующих треков с Warner Music. Это один из самых крупных лейблов в мире. Под ним выпускались: Twenty One Pilots, Bhad Bhabie, Lil Pump, Bruno Mars, Jah Khalib, Daft Punk, Gucci Mane, Леша Свик, GRIVINA, Lil Skies, Mac Miller, Sia, Big Baby Tape и многие другие. Случилось это неожиданно, я счастлив. Спасибо моей команде и маме, которая никогда мне не мешала заниматься тем, чем хотел.

Роберт переехал в Новороссийск с мамой после развода. Здесь им понравился теплый климат и море. Рэпер закончил 11 класс в местной гимназии №2 и планирует уехать покорять своим творчеством Москву и открыть интернет-магазин, хотя до этого видел себя только предпринимателем. Чтобы открыть бизнес, парень стал участвовать в местном проекте «Сколково». На них познакомился с местными бизнесменами и начал с ними общаться. Предприниматели были для него наставниками. Подросток продавал складные коляски, майки, детские велосипеды, мастер-классы по рисованию 3D-ручками, успел поработать Дедом Морозом на Новый год и попробовать запустить точку фастфуда. Ни один проект не работал стабильно, все стартапы закрылись, и парень решил заняться музыкой.

- Услышал в детстве трек Эминема и решил, что буду рэпером, - рассказал в одном из своих интервью Роберт «Фогель». – С 2017 года я записывал небольшие фрагменты песен и выкладывал их в Инстаграме. Затем на меня вышло местное объединение «Поколение М», которые работали с молодыми музыкантами. Им понравились мои напевки и мне предложили сотрудничество. Одну из первых песен я записал на чужой фонограмме за час, трек мне не понравился и я решил больше тратить времени на музыку. Потом я расстался с девушкой, несколько месяцев у меня была депрессия. Эти ощущения стал описывать в песнях. После этого на меня стали подписываться и писать в личку что-то вроде «нормальные песни, молодец». Затем с «Поколением М» мы собрали концерт, ждали примерно 50 человек, а пришли 180. В это момент понял, что занимаюсь музыкой не зря.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="272" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/720694" frameborder="0"></iframe> Бэкстейдж клипа "Малолетняя любовь".Источник: Инстаграм Фогеля

Клип «Малолетняя Любовь» снимали в Москве 16 часов. После выхода песни у Роберта «Фогеля» появился агент Иса Нуриев, который организовал съемки. Для этого привлекли местный гонщиков-дрифтеров и наняли съемочную группу. Клип вышел 3 июля, собрал 1,1 млн просмотров на Ютубе и попал в чарт «ВКонтакте», где обогнал Ольгу Бузову в хитом «Водица» и Артура Пирожкова с песней «Зацепила меня». Сейчас трек «Малолетняя любовь» занимает 38 строчку чарта соцсети. Репер продолжает работать над следующей песней, которая выйдет в августе.