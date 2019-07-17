Врач больницы в Геленджике жалуется на резкое сокращение зарплаты

В редакцию «Комсомольской правды» - Кубань» обратился аноним, который представился врачом единственной горбольницы Геленджика. Мужчина сообщил, что высшему и среднему медперсоналу снизили ставку за работу в ночную смену. Если раньше медсестра зарабатывала за выход 800 рублей, то теперь они получают от 160 до 320 рублей.

- Из-за этого средний медперсонал потерял в доходе примерно 8 тысяч рублей в месяц, - рассказал аноним. – 38 человек написали заявление на увольнение. На 10-12 тысяч стали меньше получать врачи. Снизили зарплату на 25% после постановления главы Геленджика.

Местные власти информацию опровергли. Ведь администрация города-курорта не может формировать фонд оплаты труда медучреждения, этим занимается минздрав края.

- В больнице работают 856 человек, - комментирует руководитель пресс-службы Геленджика Яна Скорикова. – Из них на стадии увольнения находятся 2 человека из-за переезда. Снижения зарплат на 8-12 тысяч среди высшего и среднего медперсонала не произошло. Зарплата медика состоит из трех частей: оклад, надбавка, стимулирующие надбавки. Оклад фиксированный, надбавка зависит от стажа, ученой степени и условий труда. Стимулирующие надбавки регулирует постановление губернатора от 2012 года. Теперь медучреждения полностью сфокусированы на качестве работы с пациентами, от этого зависят прибавки к зарплате персонала. Раньше независимо от уровня медпомощи все сотрудники получали только оклад. В горбольнице новый руководитель вступил в должность с декабря 2018 года. В начале весны со всеми сотрудниками заключили допсоглашение к трудовому договору.

Теперь стимулирующая надбавка зависит от качества работы медсестры и врача. Замеряют качество внутренние службы больницы, Росздравнадзор и другие контролирующие органы. Один из основных критериев – количество пациентов, которые после выписки не обращались повторно к врачу. У каждого отделения есть план по этому показателю в баллах. Если структура выполнила план, то все сотрудники получают повышенные стимулирующие надбавки, наоборот – прибавка снижается. Поэтому доходы медперсонала могут меняться каждый месяц.

- По нашим данным, в некоторых отделениях учреждения из-за уровня качества медпомощи зарплата стала меньше на 2-3 тысячи рублей, - продолжает Яна Скорикова. – В других стала выше, чем месяц назад. Возможно, аноним не понял, как формируют стимулирующие выплаты, получил зарплату меньше, поэтому и обратился в СМИ. Кстати, ни к нам, ни к главврачу по этому вопросу он с коллегами не обращался.