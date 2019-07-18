«Обещал решить все строительные вопросы»: помощник депутата отправится под суд за землю в центре города

Следователи Центрального округа Краснодара завершили расследование уголовного дела в отношении помощника депутата Гордумы, который за приличную сумму обещал решить любой вопрос, связанный со строительством в городе.

43-летний Александр Б. «взялся» помогать краснодарскому бизнесмену. За три миллиона рублей он обещал снизить размер арендной платы за землю, на которой предприниматель собирался возвести офисное здание.

- Договор аренды с мэрией города сначала заключил один предприниматель еще в 2015 году. По документам он должен был построить на улице Гаврилова здание, площадью 1 866 квадратов. Но через несколько месяцев он уступил права аренды другому бизнесмену. Почти два года тот исправно платил деньги за землю в мэрию, а потом его дядя решил помочь племяннику снизить плату за аренду, - рассказывает руководитель следственного отдела по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иван Сенгеров.

И тот самый дядя обратился к своему знакомому – Александру Б., который представляясь помощником депутата Гордумы Краснодара, заявил, что может решить в администрации все вопросы.

- Он сообщил, что за 3 млн рублей может оказать содействие в существенном снижении администрацией размера арендной платы за участок, - поясняет Иван Сенгеров. – Эта сумма якобы предназначалась в качестве взятки знакомому сотруднику администрации.

Правда, на сколько именно снизит аренду за землю Адександр Б. не говорил, лишь обещал, что она станет в разы ниже. Вот дядя предпринимателя и согласился на сделку. И в одном из кафе Краснодара передал помощнику депутата часть денег - 1, 8 млн. рублей. Остальную часть обещал передать к концу месяца. Но потом засомневался и пошел в следственный отдел с заявлением на «партнера». И уже потом передавал деньги, точнее, их муляжи, под чутким руководством силовиков. Александра Б. задержали, когда он получал оставшиеся деньги за решение вопроса. Сейчас помощник депутата Гордумы Краснодара находится под подпиской о невыезде, уголовное дело о мошенничестве следователи передали прокурору, а затем в суд.

Если суд признает Александра Б. виновным в мошенничестве, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Кстати, на тот момент, когда «решала» взялся за дело с арендой, он уже не являлся помощником депутата – срок действия его удостоверения уже истек.

А офисное здание на улице Гаврилова построили, только арендную плату за него не снизили - все осталось по-прежнему.