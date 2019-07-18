В Сочи мошенники развели мужчину на 445 тысяч рублей прямо в офисе банка

Это парадоксальная история произошла с жителем Сочи. На мобильный телефон Олегу Б. позвонили представители службы безопасности одного из банков. По их словам, с карты мужчины неизвестные пытались несколько раз списать деньги. Сначала 203 980 рублей, а затем 100 тысяч. Даже пришли смс сообщения с официального номера банка в подтверждение. Но Олег их проигнорировал.

Банк заблокировал карту. Узнав об этом, мужчина приехал разбираться. Сотрудники банка вежливо объяснили – сделали они это с целью безопасности.

- Однако мужчина остался недоволен. Он попросил разблокировать карту, - сказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - На что ему ответили отказом, но предложили перевыпустить карту.

Однако Олегу такой вариант не подошел. Он сам снял со своей карты 445 тысяч рублей.

- Пока он был в банке, ему позвонили мошенники! И все время нахождения в банке они диктовали ему дальнейшие действия, - добавляет источник в правоохранительных органах. - После снятия денег мужчине сказали прибыть в один из сочинских торговых центров к банкомату и внести на счет (счет они прислали смс-кой) сумму 295 тысяч рублей, а на другую карту - 150 тысяч рублей.

Что по своей наивности Олег и сделал. Когда все же понял, что его обманули, побежал в полицию и заявил на мошенников.

- Сейчас будет запрашиваться расширенная выписка по счету мужчину. Также будут устанавливаться личности людей, кому принадлежат счета. Проводится проверка, - добавляют правоохранители.