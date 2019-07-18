2019-07-18T15:38:08+03:00
Спорт

Уфа – Краснодар 20 июля 2019: Прогноз на матч 2 тура чемпионата России по футболу

Прогноз на матч 2 тура Российской премьер-лиги Уфа - Краснодар. Игра пройдет 20 июля на стадионе «Нефтяник». Начало в 14:00
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Прогноз на матч Уфа- Краснодар 20 июля Фото: ФК "Краснодар"Прогноз на матч Уфа- Краснодар 20 июля Фото: ФК "Краснодар"
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Программу второго тура РПЛ откроет матч «Уфа» - «Краснодар», который состоится 20 июля в 14:00. Обе команды неудачно стартовали и проиграли в первом туре.

«Уфа» в драматичном матче учтупила 2:3 в Екатеринбурге «Уралу» и занимает 11-е место, «Краснодар» потерпел поражение 0:1 в Грозном от «Ахмата» и делит 14-15-ю строчки турнирной таблицы с «Сочи».

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

«Уфа» и «Краснодар» встретятся уже в 11-й раз. В предыдущих 10 матчах четыре победы на счету «быков», две – в активе команды из столицы Башкирии, еще четыре игры сильнейшего не выявили. Разница мячей – 10:5 в пользу южан.

В прошлом сезоне «Краснодар» добился выездной победы – 1:0, а на домашней арене был зафиксирован счет 1:1.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ УФА - КРАСНОДАР

Букмекеры единогласно считают фаворитом «Краснодар», который второй подряд матч на старте сезона проводит на выезде. Коэффициент на победу «быков» - 1.95, на ничью – 3,4, а в случае победы «Уфы» ставку можно увеличить в 4,4 раза.

Прогноз на матч 2 тура РПЛ Уфа - Краснодар 20 июля 2019 – 1:2. Минимальная победа гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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