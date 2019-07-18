2019-07-18T17:51:17+03:00
Общество

После прорыва труб подвал пятиэтажки в Армавире затопило фекалиями на полметра

Нечистотами воняет на весь подъезд
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: паблик "ЧП Армавир"ФОТО: паблик "ЧП Армавир"
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В июне на перекрестке улиц Кропоткина и Маркова обвалились трубы канализации. В результате все колодцы наполнились нечистотами. Один из них прорвало, и жижа заполнила на полметра подвал дома на Кропоткина, 5. Жильцы обратились в администрацию, но там сказали, что ждут денег на ремонт из администрации края. С тех пор жижа издает вонь по всему подъезду.

- Жильцы утопают в фекалиях, которые поступают в этот жилой дом со всего города по центральной канализации, - сообщили жильцы дома в паблике «ЧП Армавир». - Обвал канализации произошёл в июне, на пересечении Кропоткина и Маркова, водоканал разрыл там яму, а ничего не делает. Мы спрашивали много раз, в чем причина задержек ремонта, нам сказали, что нет денег.

По словам местных жителей, подвал дома затопило нечистотами на 40-50 см. Из-за этого стены внутри подъезда оккупировали комары. От запаха режет глаза, не хватает сил добежать до квартиры. От жары «аромат» с каждым днем усиливается, а квартиры потихоньку начинают впитывать благоухания фекалий.

- В полу подвала находится электрощитовая, которая в любой момент может выйти из строя, - жалуются жители дома. – Водоканал предложил нам временно отключить электрощит. Предложение разумное, нам тогда не на чем будет готовить еду.

В водоканале Армавира объяснили, что 18 июля на место приедут специалисты, чтобы откачать фекалии с подвала дома и стерилизовать помещение от плохого запаха. Факт отсутствия денег на ремонт обвала канализации подтвердили.

- Мы ждем перевода средств от администрации края, - сообщили в управлении ЖКХ администрации Армавира. – Пока они не придут, ремонт начать не получится. Срок ликвидация аварии назвать не можем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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