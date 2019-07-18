Отдохнул на Кубани и не заплатил курортный сбор? Получи штраф!

Туристы, отдыхавшие в Краснодарском крае и не заплатившие курортный сбор, начали получать «письма счастья» от налоговой службы. Сумма штрафа составляет 5 тысяч рублей.

- Многие из отдыхающих до сих пор не знают про необходимость уплаты сбора. Некоторые считают, что он уже включен в стоимость приобретенной путевки, что не является действительностью. Также у некоторых туристов, которые относятся к льготным категориям, при себе не оказывается документов, чтобы подтвердить льготное право не платить за каждый день отдыха на Курортах Кубани, - рассказали «КП» - Кубань» в Ассоциации туроператоров России.

По словам экспертов, те, кто отказываются от уплаты сбора часто рассчитывают на то, что не понесут никакого наказания за свой поступок. Однако, у отелей и гостиниц имеются все данные об отдыхающих. Впоследствии, информацию о неплательщике передают в налоговую службу. А уж оттуда ему непременно прилетит «письмо счастья», которое облегчит карман на 5 тысяч рублей.

При этом, сумма курортного сбора, который в данный момент собирают в средствах размещения туристов Сочи, Анапы, Геленджика, Горячего Ключа и четырех поселениях Туапсинского района, составляет всего 10 рублей с человека в сутки. Объекты размещения перечислены в реестре операторов курортного сбора, опубликованном на сайте министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Стоит добавить, что в 2018 году в бюджет Краснодарского края от туристского сбора поступило 108 млн рублей. Средства направят на благоустройства курортных территорий.