Танцуй, пантера: Полуголую челябинку осудили за танцы в сочинском торговом центре

21-летняя Анастасия Малышева из Челябинска прославилась в Instagram благодаря роликам с зажигательными танцами в стиле «тверк». Каждое ее новое видео собирает десятки, а порой и сотни тысяч просмотров, а в комментариях под роликом - восторги почитателей. То, как девушка двигает бедрами, многих сводит с ума.

Блогер не стесняется танцевать в откровенных нарядах. Для выступлений, как правило, выбирает посещаемые и многолюдные места. Как только она начинает трясти ягодицами, все взгляды, естественно, прикованы к ней.

Вот только не всегда ее танцы приводят в восторг окружающих. Недавнее выступление в сочинском торговом центре тому подтверждение. Девушка откровенный наряд - короткий топ и шорты, едва прикрывающие ее бедра. Включив музыку в портативной колонке, блогер разгуливали по всему ТЦ, выбирая публику для выступления.

Все это время друг снимал на видео ее тверка и реакцию людей на этот откровенный танец. Блогер устроила попотряс и на эскалаторе, и на фудкорте, и около фонтана. Кто-то смущенно отводил взгляды в стороны, кто-то смотрел с недоумением. Большинство людей доставали мобильники и начали снимать танцовщицу на видео.

Когда же свой ролик девушка загрузила в Instagram, то получила поток негативных комментариев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/721037" frameborder="0"></iframe> Популярный блогер станцевала тверк в ТЦ Сочи Видео: instagram.com/dance_malyshka_girl.

- Может, уже голой пройдешься по ТЦ, зачем прикрываться?! - недоумевая, писали пользователи.

- Хоть бы не перед детьми попой трясла! - добавляли другие.

Критикующих было много, но нашлись и те, кто блогера поддержал:

- Танцуй, пантера! Подняла настроение всем посетителям, так держать!

Сейчас видео уже посмотрели более 677 тысяч человек.

Напомним, танцовщица сейчас отдыхает в Сочи. Недавно ее заметили на пляже, где она исполняла тверк под энергичную музыку.

СПРАВКА «КП»

Тверк, он же бути-дэнс - направление в танце, в движениях которого активно используется работа ягодиц, бедер, живота и рук, при этом остальные части тела почти неподвижны. Многие ошибочно думают, что для тверка нужна только накачанная попа, но нет. Нагрузка идет на руки, ноги и пресс.

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