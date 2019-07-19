На пляже в Сочи Оксана Фёдорова показала новый купальник

Знаменитая телеведущая прилетела в отпуск в Сочи. Судя по ее Инстаграму, на отдых Фёдорова собралась спонтанно. 6 июля фотомодель вылетела из Москвы на Кубань и пробыла там до 16 июля. Как раз в этот промежуток она выкладывала фотографии с пляжа Сочи, куда отправилась в новом купальнике.

- Друзья, уже позади те времена, когда отдых до мельчайших подробностей планировался заранее: отель, билеты, экскурсии. Лето было расписано в деталях, - поделилась перед поездкой в Сочи Оксана Фёдорова в Инстаграме. – Но сейчас все больше людей предпочитают незапланированные быстрые летние путешествия.

ФОТО: Инстаграм Оксаны Фёдоровой

После этого сообщения следующий пост Фёдорова выложила уже на фоне моря и поздравила пользователей с Днем семьи, любви и верности. Затем экс-мисс Вселенная успела погулять по пляжу в тунике и продемонстрировать новый черный купальник с парео. Завершает образ бежевая брошь в виде большого цветка розы.

- Самым лучшим летним модным трендом я считаю свежий цвет лица, блеск глаз и задорную улыбку! И все это мне даёт в настоящий момент Чёрное море. Сочи, я люблю тебя! – написала телеведущая в Инстаграме.

ФОТО: Инстаграм Оксаны Фёдоровой

15 июля у мамы Оксаны Фёдоровой был 63-й день рождения, который отметили на пляже. Елену Алексеевну поздравила певица Валерия, Анита Цой и актриса Олеся Судзиловская в комментариях в посту в Инстаграм.

Елене Алексеевне исполнилось 63 года\ФОТО: Инстаграм Оксаны Фёдоровой

Незадолго до поездки в Сочи Оксана Фёдорова поделилась с поклонницами шпаргалкой по сбору чемодана в путешествие в своем Инстаграме. По версии фотомодели, с собой желательно нужно взять: легкие брюки свободного кроя (яркие или светлые пастельных тонов), сарафан, легкий приталенный пиджак светлого оттенка, несколько элегантных топов, разных цветов, пара купальников и юбок, рубашку или блузу свободного кроя, две пары босоножек (одни роскошные, на выход, другие удобные casual).