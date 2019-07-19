Сочи – Зенит 21 июля 2019: Прогноз на матч 2 тура чемпионата России по футболу

Второй тур РПЛ закроет воскресный матч на стадионе «Фишт». Дерзкий новичок «Сочи» принимает действующих чемпионов – «Зенит». Матч состоится 21 июля в 21:30.

Петербуржцы второй матч подряд проверяют на прочность дебютантов премьер-лиги. В первом туре «сине-бело-голубые» дома обыграли «Тамбов» - 2:1 и заняли место в верхней части таблицы. А «Сочи» стартовал незаслуженным поражением от «Спартака» на выезде – 1:0.

«Барсы», несмотря на то, что собрали состав всего за несколько дней до старта, выглядели более чем достойно на фоне «красно-белых». Все решил единственный гол Жиго, который был забит в добавленное время с нарушением правил.

Теперь «Сочи» впервые сыграет на «Фиште» в премьер-лиге. И уже ясно, что будет поставлен клубный рекорд посещаемости. Проданы все 15 тысяч билетов на нижний ярус стадиона.

Предстоящий матч станет первым в истории между соперниками. Интересно, что в межсезонье состав «Сочи» пополнили сразу четыре футболиста - защитники Эльмир Набиуллин, Ибрагим Цаллагов и Иван Новосельцев, нападающий Дмитрий Полоз. По некоторым данным, к ним может присоединиться и Кристиан Нобоа. Учитывая, что «Сочи» совсем недавно сменил прописку, можно назвать предстоящий матч скрытым петербургским дерби.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ СОЧИ – ЗЕНИТ 21 ИЮЛЯ

Букмекеры единогласно считают фаворитом «Зенит». Петербуржцам благоволит календарь, а «Сочи», пусть и выглядел неплохо в игре со «Спартаком», но еще недостаточно сыгран, чтобы выиграть у действующих чемпионов.

Коэффициент на победу «Зенита» - 1.6, на ничью – 4.05, а в случае победы «Сочи» ставку можно увеличить в 6 раз.

Прогноз на матч 2 тура РПЛ Сочи - Зенит 21 июля 2019 – 1:3. Уверенная победа гостей.