Уфа - Краснодар 20 июля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура чемпионата России по футболу РПЛ

«Уфа» и «Краснодар» открывают программу второго тура Российской премьер-лиги. После неожиданного поражения от «Ахмата» на старте турнира «быки» полны решимости взять три очка. Для «Уфы» этот матч станет первым в сезоне при родных трибунах, уверенности этой команде не занимать. В первом туре они забили дважды на выезде, но уступили «Уралу» - 3:2.

«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Уфа - Краснодар 20 июля 2019.

Статистика личных встреч Уфа - Краснодар 20 июля 2019

«Уфа» и «Краснодар» встретятся уже в 11-й раз. В предыдущих 10 матчах четыре победы на счету «быков», две – в активе команды из столицы Башкирии, еще четыре игры сильнейшего не выявили. Разница мячей – 10:5 в пользу южан.

В прошлом сезоне «Краснодар» добился выездной победы – 1:0, а на домашней арене был зафиксирован счет 1:1.

Прогнозы букмекеров на матч Уфа - Краснодар 20 июля 2019

Букмекеры считают фаворитом «Краснодар». Коэффициент на победу «быков» - 1.95, на ничью – 3,4, а в случае победы «Уфы» ставку можно увеличить в 4,4 раза.

Прогноз на матч Уфа - Краснодар 20 июля 2019

«Краснодар» выиграет на выезде.

Где смотреть онлайн матч Уфа - Краснодар 20 июля 2019

Прямую видеотрансляцию матча Уфа - Краснодар можно посмотреть 20 июля, она начнется в 14:00 по московскому времени на канале Матч Премьер.

Трансляция матча Уфа - Краснодар 20 июля 2019

За текстовой трансляцией матча Уфа - Краснодар 20 июля 2019 можно следить на сайте kp.ru