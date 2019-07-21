2019-07-21T17:36:44+03:00
Спорт

Сочи - Зенит 21 июля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футбол, матч Сочи - Зенит 21 июля 2019. Смотреть онлайн, прямая трансляция. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 2 тура РПЛ
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Нападающий "Зенита" - Артем Дзюба Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"Нападающий "Зенита" - Артем Дзюба Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"
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Большой футбол возвращается на Черноморское побережье. На стадионе «Фишт» «Сочи» принимает действующих чемпионов – «Зенит». Этот матч завершит программу второго тура РПЛ. На старте турнира петербуржцы обыграли другого новичка – «Тамбов» (2:1), а «барсы» незаслуженно уступили «Спартаку» - 0:1.

«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Сочи - Зенит 21 июля 2019.

Статистика личных встреч Сочи - Зенит 21 июля 2019

Сегодняшняя встреча станет первой в истории противостояния соперников.

Прогнозы букмекеров на матч Сочи - Зенит 21 июля 2019

Букмекеры однозначно называют фаворитом «Зенит». Коэффициент на победу «гостей» - 1.6, на ничью – 4.05, а в случае победы «Сочи» ставку можно увеличить в 6 раз.

Прогноз на матч Сочи - Зенит 21 июля 2019

«Зенит» уверенно выиграет на выезде.

Где смотреть онлайн матч Сочи - Зенит 21 июля 2019

Прямую видеотрансляцию матча Сочи - Зенит можно посмотреть 21 июля, она начнется в 21:15 по московскому времени на канале Матч Премьер.

Трансляция матча Сочи - Зенит 21 июля 2019

За текстовой трансляцией матча Сочи - Зенит 21 июля 2019 можно следить на сайте kp.ru

Сочи - Зенит 21 июля. Прямая трансляция матча 2 тура РПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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