Сочи - Зенит 21 июля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Большой футбол возвращается на Черноморское побережье. На стадионе «Фишт» «Сочи» принимает действующих чемпионов – «Зенит». Этот матч завершит программу второго тура РПЛ. На старте турнира петербуржцы обыграли другого новичка – «Тамбов» (2:1), а «барсы» незаслуженно уступили «Спартаку» - 0:1.
«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Сочи - Зенит 21 июля 2019.
Статистика личных встреч Сочи - Зенит 21 июля 2019
Сегодняшняя встреча станет первой в истории противостояния соперников.
Прогнозы букмекеров на матч Сочи - Зенит 21 июля 2019
Букмекеры однозначно называют фаворитом «Зенит». Коэффициент на победу «гостей» - 1.6, на ничью – 4.05, а в случае победы «Сочи» ставку можно увеличить в 6 раз.
Прогноз на матч Сочи - Зенит 21 июля 2019
«Зенит» уверенно выиграет на выезде.
Где смотреть онлайн матч Сочи - Зенит 21 июля 2019
Прямую видеотрансляцию матча Сочи - Зенит можно посмотреть 21 июля, она начнется в 21:15 по московскому времени на канале Матч Премьер.
Трансляция матча Сочи - Зенит 21 июля 2019
За текстовой трансляцией матча Сочи - Зенит 21 июля 2019 можно следить на сайте kp.ru
Сочи - Зенит 21 июля. Прямая трансляция матча 2 тура РПЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU