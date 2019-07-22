2019-07-22T09:44:46+03:00
Общество

«Предотвратить пчелиный геноцид невозможно, но можно его уменьшить»: 90-летний пасечник предложил уникальную систему разведения

Насекомые гибнут из-за грязи, а также химии, которой удобряют кубанские угодья
Виталий КАРНАУХ
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Иван Емельянович занимается пчелами почти всю свою жизньИван Емельянович занимается пчелами почти всю свою жизньФото: Виталий КАРНАУХ
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Мир всколыхнуло известие о массовой гибели пчел. Мол, пророчество Ванги сбывается. Мор зафиксирован уже и на российских территориях: средняя полоса, Алтай, Юг…

Ванга предрекала массовую гибель пчел на 2004 год. В 2006-м ученые забили тревогу - за последние полвека количество пчелиных семей в мире сократилось почти вдвое! Спустя 15 лет ситуация лишь усугубилась - и вновь исследователи и статистики пугают нас чудовищными данными - если не браться за спасение пчел, то к 2035 году не останется ни одной пчелиной семьи. А это означает, что культуры лишатся опыления. И что же - очередной апокалипсис?

РАНЬШЕ ТАКОГО НЕ БЫЛО

О том, что происходит с пчелами, пожалуй, знает 90-летний Иван Листунов из Тимашевска. Этими насекомыми он занимается почти всю свою жизнь.

- Разведением пчел я начал интересоваться, когда мне было восемь, - рассказывает Иван Емельянович. - Меня учил сосед Тимофей Сергеевич Кобец. Он был опытным пчеловодом. Я учился на дуплянках, а мама моя мне помогала.

Так затянула его работа в сельском хозяйстве, что пришлось даже бросить школу. Ведь он устроился в местный совхоз на работу. Позже директор совхоза отправил мальчика на курсы в станицу Каневскую. А когда юный Ваня получил знания, сразу стал заведующим пасекой.

Фото 1944 года. Листунов - слева. Фото: Виталий КАРНАУХ

Фото 1944 года. Листунов - слева.Фото: Виталий КАРНАУХ

В этой должности пробыл до призыва в армию, а после - в каких бы хозяйствах не работал, всегда имел дело с пчелами: так и душа хотела, и сам Иван Листунов.

Позже получил высшее образование и стал зоотехником. Пчеловодство не бросал, хоть и было оно не основным родом деятельности, а, скорее, просто увлечением.

- Это дело - для души. Вот красота женщины - она же тоже для души, и с пчелами то же самое, и ухаживать за ними надо, как за женщинами - ласково и нежно, - улыбается Иван Емельянович.

Сейчас пчеловод живет один, к нему приезжают внуки и правнуки. Но пчел не бросает.

ТРАВЯТ САРАНЧУ - ГИБНЕТ ПЧЕЛА

Сейчас у 90-летнего Ивана Листунова есть небольшая пасека, состоящая из трех многокорпусных ульев. Эту систему пенсионер разработал сам. Такие домики для пчел легко перевозить, да и хороша эта система при скудной кормовой базе и отвечает требованиям зимовки пчел. Сейчас он пользуется тремя корпусами. А вообще по подобной системе построено уже более ста ульев. Иван Ем

Ивану Емельяновичу помогают его ученики Фото: Виталий КАРНАУХ

Ивану Емельяновичу помогают его ученикиФото: Виталий КАРНАУХ

ельянович передал свои навыки и умения ученикам - их у него не один десяток.

Пчелиный геноцид до его насекомых не добрался. Но Иван Емельянович переживает сильно.

- Никогда не было того, что происходит сейчас, - говорит пенсионер. - Пчелы погибают там, где обрабатывают землю. Например, у нас в плавнях огромные площади опрыскиваются ядохимикатами от саранчи. Разумеется, гибнут и пчелы, и другие насекомые.

Также, по мнению Ивана Емельяновича, большую роль в массовой гибели медоносов играет грязная окружающая среда. Отравляющие вещества, попадающие в атмосферу в виде различных выбросов, являются главной причиной смерти пчел. И Ванга тут - как бы ни хотели мистики сделать ее предсказание сенсацией - просто объявила очевидную вещь. Строящиеся заводы производят выбросы в атмосферу, от этого страдает окружающая среда.

- Воздушные массы вместе с этими выбросами обрушиваются на регионы в виде осадков, - говорит Иван Листунов. - Поэтому болезнь распространяется на огромных территориях. Это своеобразная «пчелиная пандемия» - погибают и пчелы, и осы, и шмели.

Ульев у пенсионера немного Фото: Виталий КАРНАУХ

Ульев у пенсионера немногоФото: Виталий КАРНАУХ

Второй причиной, по мнению ветерана пчеловодства, является тот факт, что фермеры не уведомляют о датах химической обработки своих земель.

- Предотвратить смерть пчел невозможно, - сетует Иван Емельянович. - Фермер обработал свой участок, пчела пролетела через него и умерла. Раньше такого не было, нас всегда за несколько дней предупреждали о предстоящих мероприятиях по обработке угодий. Мы вывозили ульи, и все было хорошо. Да, на Кубани вели борьбу с такой пчелиной болезнью, как европейский гнилец, гибли тысячи пчелосемей. Но было представление о болезни и способах борьбы с ней.

Несмотря на такой серьезный процент смертности пчел, мед, по мнению ветерана отрасли, безопасен, однако употреблять его он не рекомендует (особенно в тех регионах, где мертвых пчел вывозят с пасек целыми мешками). Да и сказать, что это экологически чистый продукт, Иван Емельянович уже не решается. Оно и понятно - пчела, собравшая нектар на обработанном химикатами поле, не может «обезвредить» свою добычу. Вот и летит в улей уже с зараженной пыльцой.

Пчеловод Иван Емельянович Фото: Виталий КАРНАУХ

Пчеловод Иван ЕмельяновичФото: Виталий КАРНАУХ

- Если бы фермеры выделяли для пчелок специальные полоски на своих полях, тогда бы и пчелам хорошо было, и урожайность у масленичных и зерновых культур повысилась, - вносит предложение Иван Емельянович. - А сейчас происходит наоборот - пчелы уничтожаются, урожайность падает. Это видно если не по количеству культур, то по их качеству.

Мед у Ивана Емельяновича отменный Фото: Виталий КАРНАУХ

Мед у Ивана Емельяновича отменныйФото: Виталий КАРНАУХ

По мнению Ивана Листунова, хоть и невозможно предотвратить пчелиный геноцид, во всем мире пчелы вымереть не могут, так как этот мор, пусть и массовый, но все же связан с тем или иным процентом загрязненности среды обитания. А он - везде разный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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