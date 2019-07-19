Нового директора «Россетей Кубань» представили руководству региона

В пятницу 19 июля прошла рабочая встреча губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с главой холдинга «Россети» Павлом Ливинским. В ходе встречи губернатору представили нового генерального директора компании «Россети Кубань» Сергея Сергеева.

До назначения на юг Сергеев курировал блок капитального строительства в группе компаний «Россети». Сам будучи уроженцем Кубани, он не понаслышке знает ситуацию в регионе.

- Азовское и Черноморское побережья испытывают летом дефицит электроэнергии, из-за того, что пиковые нагрузки у нас приходятся на курортный сезон. Поэтому здесь необходим особый подход, - отметил Вениамин Кондратьев, поблагодарив руководство «Россетей» за внимание к Краснодарскому краю.

Участники встречи обсудили приоритетные направления развития электросетевого комплекса региона. В первую очередь речь о программе перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края, рассчитанной на 2020-2024 годы.

Губернатор края отметил, что среднее количество отключений света в регионе заметно снизилось. Это стало результатом модернизации и строительства энергообъектов, в которые «Россети» в последние годы вложили больше восьми миллиардов рублей. По словам Павла Ливинского, эти вопросы у компании на особом контроле.

- Одна из главных наших задач сегодня – консолидация сетевых активов. Это позволит привести стандартны работы региональных ТСО к самым высоким требованиям по надежности и эффективности, - отметил глава «Россетей». – В этом году мы заканчиваем ряд пилотных проектов по цифровой трансформации на Сочинском энергоузле, что позволит сократить операционные затраты.

Согласно действующей инвестиционной программе, до 2022 на Кубани будут введены в строй трансформаторные мощности в объеме 2,9 тысяч МВА и построено почти 2,5 тысяч километров линий электропередач.